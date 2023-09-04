聯合報黑白集／如果柯妹妹選立委

民眾黨台南黨部青年部總召尤信元最近遭爆，曾因妨害風化案被判刑四個月，另雲林黨部也有多人有前科。對此柯文哲回應，民眾黨再怎麼樣，也比國、民兩黨乾淨。這個回答很糟，政黨又不是在比爛，一個四年的政黨和幾十年的政黨比乾淨，很沒有說服力。

同一天，柯文哲未回答的另一個問題是：他的醫師妹妹柯美蘭會不會參選新竹市立委？此事二月間其實已傳過一回，但柯美蘭意願不高。近日再被提起，是因為新竹市是柯文哲的「本命區」，迄今無人參選，柯文哲也承認自己曾勸進妹妹。最近柯美蘭向醫院請假，更被認為事情有譜。

柯媽媽當天的回應，等於承認此事「有影」。她說，「一家兩個人選，不知道會不會被罵？」她的憂慮是對的，柯家兄妹分別選總統和立委，雖說一門豪傑，但民眾黨恐因家族色彩太重而失去光環，甚至被封為「柯家黨」。以新竹的情勢，柯美蘭未必能選上；但對民眾黨整體形象而言，卻可能減分。

柯文哲希望柯美蘭出來「練兵」，或許還有另一盤算：萬一高虹安日後被拔官，至少民眾黨牛棚有個中繼投手。但無論如何，柯文哲連自己的醫師妹妹都要推派上陣，可見他真的「手中無大將」，這也愈發凸顯民眾黨「一人政黨」的脆弱體質。那麼多黨幹部有前科，癥結在此。