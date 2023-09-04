聯合報社論／蔡政府末期執政縮影：黑金、權貴、詐騙

im.B詐騙案牽扯出一堆綠營政治人物，但除了行政院前顧問陳振坤被起訴外，其他如立委和高官則另案調查或不查，檢方遭譏鋸箭式辦案。最令人難以置信的是，主嫌原是槍砲通緝犯，卻化身富商結交綠營權貴與檢警調高層，打造出厚實的政商網絡。但這個通緝犯變成吸金大亨的驚奇故事，其實只是冰山一角；黑金、權貴、詐騙，幾乎成為蔡政府末期的執政縮影。

詐騙主嫌直達綠營高層的政商網絡，卻是用來掩護並擴展詐騙王國；他利用Ｐ２Ｐ網路借貸平台漏洞，七年內吸金逾九十億元，被害人超過五千人。但中央銀行在二○一八年即示警Ｐ２Ｐ風險與主要國家經驗，多年來政府卻陷入沉睡狀態，放任Ｐ２Ｐ成為缺乏規範與監督的三不管地帶。事實上，就是政府的怠惰和權貴的墮落，讓台灣幾成「詐騙王國」。

詐騙橫行是民怨之首，台灣網路資訊中心（TWNIC）最新報告揭露，近七成國人收過詐騙訊息，但實際數字可能更高。許多市井小民或社會賢達都曾是「受騙者」，只要談到被詐騙經驗，大家莫不咬牙切齒。從過去傳統的市話詐騙，到如今手機、社群、網路平台等炒股投資詐騙，手法推陳出新，藉由名人效應詐取小老百姓血汗錢，im.B詐騙案最為典型；詐騙手段更是愈來愈殘忍，像柬埔寨詐騙猖獗是人盡皆知，以前謀財，現在害命，膽大妄為到幾近無政府狀態。

打擊詐騙，政府角色明顯弱化，甚至是「弱智化」；不但能力弱化，反而企圖愚民。坐擁二百多億元預算的數位部表示，面對假訊息，行政院目前由各部會針對各自負責的業務即時澄清說明，透過部會合作聯防打擊假訊息，提高民眾對政府的信任度；如果執法機關發現特定個別網址有違法行為，可由執法機關通知數位部主管的TWNIC，停止解析該網址，防止國內民眾連上。

數位部對於打詐幾乎就是「罐頭式反應」，如果透過澄清說明就能杜絕打詐，媒體已可取代數位部，數位部的專長看來不只「點麵線」，更擅長「踢皮球」。就有學者質疑數位部已矮化為「數位局」，這一年來不是把工作委外發包、為官員送往迎來，就是包裝部長唐鳳形象。大選期間，網路新聞經常是假新聞的主要來源，甚至扮演特定陣營的側翼角色，數位部並未發揮打假功能。

無獨有偶，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）疫情期間成立的線上記者會專用社群，日前遭詐騙帳號入侵。ＮＣＣ坦言，群組有偽冒記者身分加入社群及張貼疑似詐騙訊息，詐騙帳號在凌晨時分加入，而負責人直至隔天上班日才將詐騙帳號從群組中強制退出。

蔡英文總統信誓旦旦成立「打詐國家隊」，數位部、ＮＣＣ本該是兩把利劍，但面對詐騙集團，政府卻像手無寸鐵、束手無策。不僅出現「道高一尺、魔高一丈」窘態，政商權貴與詐團關係密切更啟人疑竇。政府究竟是「不能」、「不為」，或根本就「不反對」？「不能」是能力不足，打詐國家隊成一大笑話；「不為」是不想作為，眼看詐團肆虐；更可怕的是「不反對」，表面打詐，骨子裡根本是同一夥。

二○○○年時，中研院前院長李遠哲以一句「台灣到底是向上提升或向下沉淪？」迷惑許多選民，把票投給民進黨。廿三年後，黑金勾結，詐騙橫行，權貴相隨，證明台灣向下沉淪，而且民進黨執政腐敗速度更快。難怪六成民意希望「下架民進黨」。到底是誰縱容詐團橫行台灣社會？全民都給了答案，只有蔡政府還在裝睡。