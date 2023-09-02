聯合報黑白集／未卜先知的蛋商

蛋荒一年多，政府反應總是慢半拍。農委會（今農業部）不是不識時務地壓制蛋價，就是看著貨架空空，不然就是看過期進口蛋銷毀。相形之下，一人公司的「超思」，能在短短數月獨家進口八千萬多顆蛋，顯有「未卜先知」的超能力。

去年春節後蛋價直飆，農委會推說禽流感作祟，宣布緊急進口卅萬隻「種雞」救急，結果證明毫無用處。到七月間，「蛋荒」一詞就滿天飛了。相形之下，資本額才五十萬元的「超思」眼明手快地在九月成立公司，一進場就海撈到爆。

進場之前，超思今年二月廿四日曾突然申請「停業」，但三月二日馬上又申請「復業」，殊堪玩味。一經比對，答案即呼之欲出。原來農委會二月廿五日宣布專案開放雞蛋進口，僅限「澳洲雞蛋」；超思部署的是「巴西雞蛋」，未能「中獎」，只好失望地申請停業。但它顯然馬上就接獲「好消息」，立馬再申請「復業」；不久農委會在三月十日宣布「擴大雞蛋專案進口」，超思便中了大樂透！

僅關稅及價差，超思即獲得畜產會一・七億元的補貼，占所有進口商的三成以上。這家一人公司締造的奇蹟，除了負責人眼光精準，當然還要靠畜產會的厚愛加持，更重要的，是農委會政策轉彎的配合演出。曾任農委會主委的畜產會董事長林聰賢，麻煩說明一下！