聯合報社論／金磚躍進：西方為何失去全球南方信任？

金磚峰會一舉決定增加六個成員國。包括中東的伊朗、沙烏地、阿聯酋三國，非洲的埃及、衣索匹亞，以及南美第二大國阿根廷，都將於明年一月一日正式入盟。面對「金磚＋」強勢崛起，勉強保有若干領域先進技術的七大工業國（Ｇ７），難免惴惴不安。

經過十多年發展，「金磚國家」已成為新興勢力的代名詞，而凝聚它的核心思維就是「全球南方」，其血源可追溯到半世紀前虛弱無力的「七十七國集團」。在中、印兩國開動復興列車，經濟總量超英趕美，俄羅斯亦從蘇聯瓦解的殘垣中重拾聲威後，它已逐漸成為美歐領導之「全球北方」的威脅。甚至，它正從最初的地緣經濟平台變成地緣政治平台，撼動美國在後冷戰一個超級強國的單極結構。全球權力版圖面臨重寫，世界秩序也將重新定義。

這次峰會捨棄了繁複多艱的「去美元化」議程，專注於擴員。初步擴員後的陣容，以石油主要產國的中東三國最受矚目，若加上俄羅斯，產油量三分天下有其二。挾能源以令諸國，成了金磚強大的戰略資產。阿根廷是畜牧大國，可與俄羅斯、巴西共同在糧食供應上扮演角色；阿根廷入籍後，金磚笑納南美洲。非洲單取埃及、衣索匹亞，則是地緣戰略考量：埃及扼蘇伊士運河，衣索匹亞經濟虛弱，亦未濱海，卻可拱衛吉布地扼亞丁灣。對中共來說，海上絲路的咽喉可免被人捏斷。

中東三國與非洲兩國的加入，各有不同的歷史意涵。首先，中東三國皆為伊斯蘭國家，加入金磚這個已屬地緣第一梯隊的全球性組織，可視為伊斯蘭力量在鄂圖曼帝國隨一戰結束解體後的首度歷史性抬升。加上埃及亦同為前鄂圖曼成員，穆斯林百年後重返世界權力舞台，有助於告別中東長年動盪及恐怖主義之惡名。

其次，包括南非在內，非洲已有三國加入金磚，這是非洲自二戰後脫離殖民取得獨立，又一次地位的躍升。二戰後非洲的獨立潮雖帶來形式上的獨立，實則仍為西方現代經濟殖民的囚徒，甚至陷入屠殺與內戰的無解循環。此次多國爭相加入金磚，即欲藉此擠進現代化的雁陣，徹底擺脫殖民命運。

從這兩個角度，可看出金磚擴員並不只是全球地緣板塊的重組而已，而是反映了國際舊秩序已無力回應全球資源、權利平等與民主化的公平問題，從而產生抗衡力量。大陸國家主席習近平在會後的中非對話會上，除宣示支持非洲現代化提案，也強調要共同推動公正合理的國際秩序，反對殖民主義遺毒和霸權主義行徑，追求發展中國家的正義，呼應了非洲擴大發展中國家代表性和話語權的要求。

看到許多發展中國家爭入金磚，西方憂心可能失去南方國家的信任。事實上，俄烏戰爭周年時，「慕尼黑安全會議」曾提出大哉問：為何西方以外的許多國家不願支持烏克蘭、不願譴責俄羅斯？結論是，「如果不面對、不解決非洲、拉丁美洲和亞洲國家對並不總符合其利益的國際秩序之怨恨」，西方將無法爭取這些盟友。

不可否認，「全球南方」與「全球北方」較量，仍具有美中爭霸的影子。中國大陸自居為永遠的南方國家，若攤開地圖，大陸將可從中亞五個斯坦國，穿過伊朗、沙烏地、埃及直貫非洲，沿水路亦可經印度洋直抵地中海。加上遙相呼應的南美，可形成長遠的經濟輻射網。至於中國會不會掉入「國強必霸」的陷阱，則是它必須謹慎自持的課題。無論如何，當南方雄起，台灣也當思如何行止與進退！