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聯合報社論／一人公司進一．七億蛋，誰在發國難財？

聯合報／ 聯合報社論
農業部為搶救年初蛋荒，砸近五點七億元補貼進口蛋，進口商中的超思公司被爆是去年九月才成立、資本額僅五十萬元的「一人公司」，記者依公司登記地址查訪，「超思」設在一間透天厝，並未掛招牌，外觀像一般民宅。記者劉學聖／攝影
農業部為搶救年初蛋荒，砸近五點七億元補貼進口蛋，進口商中的超思公司被爆是去年九月才成立、資本額僅五十萬元的「一人公司」，記者依公司登記地址查訪，「超思」設在一間透天厝，並未掛招牌，外觀像一般民宅。記者劉學聖／攝影

去年台灣發生蛋荒，農業部花了五．七億元補貼蛋商進口國外雞蛋，以平抑市場蛋價。時代力量立委近日爆料，一家資本額僅五十萬元的超思公司，疑為一人公司，卻獲得高達一．七五億元的補貼，顯不合理。農業部澄清，僅透過這家貿易商進口雞蛋，絕無補貼。農業部的說法未免太厚顏，其價差補貼是假手畜產會進行，只經過一道白手套，就能說自己沒責任嗎？

超思公司設在高雄岡山的一處巷弄民宅，資本額僅五十萬元，公司代表和董監事都是同一人，很難不讓人懷疑是一人公司。然而，僅今年三到七月，超思就進口了一億多元的生蛋和蛋液，其中不少是從南美洲的巴西遠道而來；光論購買及運輸成本，這豈是一家小公司所能負荷？

更啟人疑竇的是，超思並不是一家老字號企業，它是去年九月五日才成立的公司，完全是看準蛋荒並算準政府會開放雞蛋進口而設。如此精準的眼光，如此微小的資本額，如此以小博大的本事，真的都是僅憑該公司一人之智？或者另有高手知道政府開放進口蛋的蹊蹺，透過該公司來牟取鉅額補貼利益？

農業部委託畜產會收購貿易商進口的雞蛋，再由農業部提供經費補貼其間價差，這種做法完全是隻手遮天，把所有運作和市場皆以黑布蒙住，避免外界知悉內情。事實上，檢視政府允許專案進口雞蛋的貿易商名單，包括畜產會在內，總共不過十一、二家；其餘公司最少也有兩三年的營運實績，資本額皆在千萬以上。唯獨超思，剛剛成立，規模又小，卻獨家吃掉了政府補助經費的三成大餅。其中內幕，陳吉仲若不徹查清楚，他睡得著覺嗎？

超思「以萬博億」的槓桿本事，令人驚訝，也令人質疑。然而，這在蔡政府的諸多施政中，似乎不是特例。本報昨日社論評論「綠能企業的近親繁殖」，也有類似的一幕：棄藍投綠的前新竹縣長鄭永金，其子鄭朝瀚二○一九年八月成立「天衝」等三家綠能企業，當月便取得台糖在台南七股的光電大標案；合約長達廿年，但他半年後即出售股權獲利了結。

民眾更熟悉的例子還有，去年蔡政府開放廿多家企業進口快篩試劑，結果其中有家「高登環球生醫」被爆出其前身為「小吃店」，是資本額僅兩百萬的「茴味食品」，負責人還有詐騙前科。荒謬的是，高登竟取得衛福部的十六億元標案，將進口一七○○萬支快篩試劑。高登被揭發後，宣布棄標；至於衛福部挑選廠商的眼光，是裝瞎或有何特殊偏愛，至今無解。不僅如此，後來再爆出另一家進口商大鑫，涉嫌進口大陸黑心快篩假冒為美國品牌。大鑫原來只是銷售印表機及墨水匣的公司，衛福部竟大手筆給了它二．四億劑的配額，厚愛到這種程度。

無論蛋荒或疫情，都是民眾集體蒙難的時候，卻永遠有人在趁機發國難財。更令人扼腕的是，政府官員對自己手中權力盲目濫用，絲毫不覺得需要負責。高登以「小吃店」承攬十六億快篩標案被踢爆時，陳時中只冷回「大公司也能賣小東西」；大鑫以黑心快篩冒充美國品牌被揭發，食藥署還秀文件反駁「申請書製造廠是美國」。這種無恥感的官員，有心保護人民嗎？如今面對一人公司以進口蛋賺走一．七億，農業部仍狡辯「絕無補貼」。說穿了，陳吉仲不僅不在乎揮撒公帑，他也不在乎這些蛋究竟合不合格吧？

蔡政府任內這些「小企業、發大財」的故事，並沒有帶來勵志的啟發，只是讓人對官員的淪落、公帑的揮霍備感憤怒。

社論

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