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聯合報黑白集／侯友宜不必再奉陪

聯合報／ 聯合報黑白集
國民黨總統參選人侯友宜。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
國民黨總統參選人侯友宜。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

郭台銘宣布參選後，奇蹟並未發生，他民調依然墊底，只是讓賴清德的領先地位愈發鞏固。根據美麗島電子報的調查，四腳督的話，侯友宜和柯文哲殺平在一成七上下，柯文哲受到郭台銘的帶衰還比較多。

這兩天有人放話，說「在野三人組」終於要「喝咖啡」了，時間就在昨天中元節。但這一天啥事也沒發生，侯友宜說他沒接到通知。事實上，多少次在關公、媽祖面前同台，都刻意擦身而過了，哪需要特別挑中元來相會？說什麼「好兄弟」，還不是要求別人退讓罷了。

往前一天，柯文哲和郭台銘倒是在北市計程車工會的普渡會上，有廿秒的交會。讀秒式的寒暄，是柯Ｐ風格，打個照面、握個手、一聲掰掰，立馬走人。四年前被放過鴿子，今年又被遺忘於金門的山盟海誓，柯文哲選擇速戰速決毫不留戀。郭董則還依依不捨，說希望擇吉再共飲奶茶等，有夠勾勾纏。

嘴巴談整合、行動卻撕裂，喊邀喝咖啡、卻突然變奶茶；這些大戲，民眾已經膩到不行，再演下去就是自討沒趣。說實在，沒過足戲癮的是郭台銘，侯、柯都還扛著政黨招牌，兩人能陪著這種企業家斜槓的業餘人士一直玩下去嗎？選戰就算打不贏，總不能連尊嚴都不顧吧！

侯友宜在郭家門口站過三回而沒人應門，也算仁至義盡。接下來，就不必再奉陪了！

社論

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