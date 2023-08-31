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聯合報社論／綠能企業近親繁殖，國土賤賣賤租是元凶

聯合報／ 聯合報社論
國民黨立委王鴻薇記者會，揭發包括新竹小英之友會副秘書長古盛煇與行政院前政務委員鄭永金家族聯手炒作綠電，從2016年到2019年成立9間綠能公司，成立時資本額僅5萬到10萬，幾年轉眼變數億元，套錢手法如出一轍。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委王鴻薇記者會，揭發包括新竹小英之友會副秘書長古盛煇與行政院前政務委員鄭永金家族聯手炒作綠電，從2016年到2019年成立9間綠能公司，成立時資本額僅5萬到10萬，幾年轉眼變數億元，套錢手法如出一轍。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委王鴻薇再揭綠營綠能企業鍊金術，指「新竹小英之友會」副秘書長古盛煇與「棄藍投綠」的鄭永金家族聯手炒作綠電，計成立九家綠能公司，短短兩三年資本額即從十萬元暴增為數億元，獲利驚人。儘管相關人士均駁斥指控不實，但古盛煇涉及台南光電弊案已遭調查，而鄭永金之子鄭朝瀚的「天衝能源」取得七股光電案早已轉手獲利數億了結，都坐實「綠電賺飽」的說法。

從新系大老賴勁麟的雲豹能源成立十八家綠能公司，到力暘總裁古盛煇和鄭永金家族聯手成立九家綠能公司，可以看出台灣綠能產業的「近親繁殖」模式。正因為這個新興產業油水太多，基於「通吃」原則，必須設立許多子公司才足以包山包海地攔下所有肥水，同時便於切割轉售。力暘旗下的五家「天」字輩子公司資本額皆原僅十萬元，短短三年即搖身變成六至十二億元；鄭朝瀚創立的三家「天」字輩子公司，資本額則在一年內即從一百萬增為七至十三億元。這是民進黨執政的「綠色奇蹟」，卻只有親綠的綠能企業得以專享。

古盛煇雖非政壇人物，卻因身為「新竹小英之友會」副秘書長，曾被聘為行政院顧問。更讓人嘖嘖稱奇的是，他主持的力暘能源和聚點投資都設在新竹市西大路，與民進黨新竹市黨部同址。鄭永金曾任新竹縣長，多年前棄藍投綠，曾獲蔡政府提名出任台灣省諮議會議長，地方關係橫跨藍綠。

更值得注意的是，鄭永金之子鄭朝瀚在二○一九年五月成立「天輔能源」公司；同年八月，旋即再成立天衝、天蓬、天禽三家子公司。不可思議的是，就在當月，「天衝」即取得台糖公司在台南七股的光電設施標案，土地面積達九十六公頃，裝置容量九十八MW，合約長達廿年。剛剛成立的公司，即獲得這麼大的標案，可能是天下掉下來的禮物嗎？更耐人尋味的是，次年二月，中興電工即宣布認購天輔能源一四○○萬股的股票，成交金額近五億元。鄭朝瀚前天辯稱，他已在那年四月離開天輔，一副綠能暴利與他無關之狀；事實上，他短短半年已五億元入袋，這還不夠肥嗎？

從雲豹的十八家綠能公司，到古盛煇與鄭永金聯手的所謂「九天玄女」，人們除了看到綠能產業的近親繁殖，更看到其中難以想像的暴利。台灣綠能企業如雨後春筍般冒出，集中在二○一九及二○二○年間。當時，蔡政府眼看綠能發電占比廿％的目標嚴重落後，因而大肆開放利用農漁土地種電，知道箇中美味的金主無不競相投入，才有這波洶湧的綠能投資潮。由於其中涉及大量的土地租售轉用，且須透過特殊管道取得台電的饋線，除了地方綠蟑螂，還要靠有頭有臉的政治人物居間穿梭媒介，才會有賴勁麟、鄭永金、古盛煇這類人物出現。

正因為蔡政府發展綠能飢不擇食，遂引來各路逐臭之夫競相投入。仔細觀察，其中除了綠能建設利益，台電須以高價收購綠電，台糖則大量釋出土地供設置綠電設施，國有財產署也四處清理土地公告標租，台鹽甚至成立綠能公司當起仲介，幫公部門及太陽能商牽線，甚至向民眾圈地轉售圖利。土地的賤租賤賣，才是墊高綠能業者暴利的主因。

在「一切為綠能」的政策下，國有土地被不斷釋出賤租，許多民間土地遭到低價強取。近年，台灣北從香山濕地，南至七股大潮溝、將軍廢棄鹽田、枋寮新開村，都發生了綠能開發商與居民的衝突。綠能掛帥，肥了政商，卻犧牲了國土和農漁民。

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