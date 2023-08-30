經濟日報社論／「全球南方」興起 國際新勢力

南非金磚峰會此次最大的成就，就是擴張規模，從原本的五國增加六個新成員，包括沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、阿根廷、伊朗、衣索比亞等，一舉成為11國的超級國際組織。

會前曾有超過20個國家提出加入的申請，原本猜測，創始五國之間有歧異，恐怕無法對新增會員達成共識，結果在妥協與平衡之下，六個國家分別來自亞非拉三大洲，體現出這一合作機制的代表性。

近期部分美歐媒體試圖將金磚塑造成七國集團（G7）的地緣政治對手，這反映出西方對金磚力量壯大的恐懼，甚至有媒體稱「金磚國家已成為一個由中國和俄羅斯主導的威權和反動領袖的全球俱樂部」；但是也有看法認為不值得大驚小怪，美國安全顧問蘇利文就說，每個國家都有選擇合作夥伴的自由，金磚國家並非是美國的地緣政治對手，因為它們的利益存在較大差距。

不過可以預期的，金磚國家對世界未來經濟發展的影響力將持續增加，據國際貨幣基金組織（IMF）數據，2001年至2022年，金磚國家GDP占全球比重從8.4%上漲至25.8%，雖然比起G7總和的30%，仍然遜色，如今加上這六國後，可望一舉超過G7，成為世界上最大的經濟合作組織。

不可諱言，金磚目前整合的程度其實有限，要挑戰西方金融霸權，為時尚早，譬如這次巴西提議要建立共同貨幣，在各國經濟差異仍然很大的情況下，共同貨幣如何建立國際信用，這是不現實的。

可是金磚國家的擴大，而且多達20國申請，反映出其所代表的「全球南方」（Global South）力量的興起。全球南方其實是繼承60年代的不結盟國家運動，當時在兩極對抗下，發展中國家企圖左右逢源、藉以自保，冷戰結束之後，美國獨霸，不結盟國家也失去政治重心，煙消雲散。直到中國大陸崛起，美中對抗，發展中國家再一次感覺需要有自己的聲音，「全球南方」隨之而起。

最近特別催化其發展的原因，在於世界變得嚴重兩極化，各國正被迫選邊站隊；俄烏戰爭爆發，導致歐洲各國依附美國，難以堅持過去的戰略自主，而印太國家，則因擔心中國大陸的崛起，而紛紛強化與美國既有的戰略合作。

還有更多國家不想再被告知應支持誰、如何行事，及如何處理自己的主權事務，這些國家開始尋求自己的集體身分，但與之前的「不結盟國家」運動不同，現在全球南方所尋求的是「多向結盟」（multi-aligned）運動，無論是美中俄，都可來往發展關係。

中國的經濟量體大，在金磚國家中獨占鰲頭，當然在擴大會員上，有主導作用，但是其他國家也希望扮演領頭羊的角色。全球南方普遍有反美的傾向，一是由於許多國家脫離殖民地還沒有太久，對於西方帝國主義記憶猶新，餘悸猶存；二是許多國家不滿美國金融霸權，尤其近日聯準會的升息，使得熱錢流回美國，發展中國家哀鴻遍野。但究其實，全球南方並沒有偏向哪一邊，中國大陸也不要以為，全球南方就一定會支持北京，現在大陸的一帶一路，也讓發展中國家擔心跳入債務陷阱，不得翻身。

西方國家現在的態度是：保持冷靜，強調大門對所有國家始終敞開，做為西方世界的領袖，美國現在更重視的是，即將在新德里舉行的第18屆G20峰會，要具體與全球南方國家合作，屆時五個金磚國家，以及準成員阿根廷和沙烏地都會出席。

在可見的未來，全球治理的議題設定與國際規範將不再是西方說了算，西方國家須平等地與非西方國家協商並取得共識，國際社會的運作才有可能，從這點來看，全球南方興起所造成的多極體系，要比美國獨霸，或是美中爭霸，都要來的合理。