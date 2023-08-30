聯合報社論／大撥補的總預算，只能給你虛假幸福感

行政院公布下年度中央政府總預算，歲入歲出皆創新高。明年歲出接近二・九兆元，蔡總統二○一七年上任時總預算是一・九兆多，七年膨脹近兆元，這還不包括二兆多的特別預算在內。這些數字，說明蔡政府花錢不手軟的本質。可議的是，蔡政府為選戰大撒幣而不手軟，是在製造虛假的幸福感，把問題丟給未來政府和下一代。

歲出創新高，除了國防預算大增，主要是納入了許多為選舉而發的「政策買票」項目。例如教育經費暴增，主要是為賴清德大筆一揮的「私立大學及高中學雜費補助」，即支出二一九億元，比彌補高教人才斷層的四十億元高出許多。再如，是住宅租金補貼三百億元，為少子化就學補助增四十億元，托育補助多卅九億元，長照補助多一四三億元，還有巧立名目的青年文化「成年禮金」多十八億元。這些由小到老的大撒幣，有些並非必要，但為選舉衝衝衝，直接補補補，絕對不配稱「嚴守財政紀律」。

即使是情勢所需，像國防預算規模高達六千多億元，也充滿蹊蹺。國防部副部長柏鴻輝說，由於明年是軍售付款高峰期，因此軍事投資要多三百多億元。因兵役延長，人員維持費增加可以理解；奇怪的是，作業維持費卻大減兩成六。買武器、添新兵要多花錢，但維護經費卻減少，合理嗎？包括近年面對機艦任務增加，新增開支卻未反映在總預算裡。說穿了，這些都是「預算排擠」效果，東邊把錢花掉了，西邊就沒錢可用。

再如能源政策，淨零轉型預算多了三百多億，主要是離岸風電和太陽光電併網等要多花三百多億元。行政院沒說的是，台電目前累積虧損已三千多億元，為避免破產，行政院須增資一千億元。但預估明年國際燃費下降，預計可減少虧損八九七億元，政府可少賠一點，「維持穩定供電」預算可以少編一點。但台電不能破產，又要用高價買綠電，所以政府還是有大錢要花。

中央還編了一三○○億元撥補勞保基金，這一大筆錢，也只夠填明年一年的勞保基金的入不敷出。至於勞保潛藏債務達十一兆餘元，仍是個無解的大黑洞。目前勞保光老年給付每月就要支出三百多億元，政府撥補一千多億，也只夠擋四個月。勞保倒數計時的破產壓力，還是未來政府的大問題。此外，公務人員退撫基金多了一百億元，加上軍公教加薪多支出一百七十億元。總之，選舉年的上策就是能給的錢盡量給，避免勞工和軍公教反彈影響到選情。

財政部自詡，政府因歲入多，有能力累積財政能量，因此還債高於預期，我國舉債占GDP比率並不比其他國家高。這項說明，只是在為蔡總統政績辯護，稱政府並沒有「債留曾孫」。事實上，正因為政府不斷地大撒幣，明年的歲入和歲出短差仍達二八七六億元，除了以過去賸餘的一千多億來補，仍得再舉債一七○○多億元才能頂得住。這些都只是表面數字，蔡政府實際運用還會把錢搬來搬去，許多實際支出和預算未必對得上；尤其特別預算是個超級大洞，不知要留給誰來填。政府很會編織美夢，拿公帑撒幣買票；但到最後，人民誰也無法逃掉政府揮霍的後果。

私立大學生的學雜費減免，高中職免學費，乃至青少年領到成年禮金，也許會讓年輕世代油然產生幸福感。但撒了一百多億的長照，真能讓年長世代無後顧之憂嗎？勞保及台電的補貼，只不過暫時止血；而前瞻堆砌的蚊子建設，濫建綠電所破壞的環境生態，人們都不必承受惡果嗎？