聯合報社論／背向目標，郭台銘的總統夢要走去哪？

鴻海創辦人郭台銘昨天宣布參選總統，並展開連署。郭台銘表示，參選是要推動在野整合，共商最佳整合方式，以實踐政黨輪替，下架民進黨。他還宣稱，給他四年，他會讓台灣在廿年內超越新加坡，成為「亞洲首富」。話說得好聽，但由於他不斷攪局，賴清德最近的民調已突破原先的天花板，遙遙領先侯、柯。裂解在野陣營的人，卻聲稱要推動在野整合，這是自欺欺人吧！

對於郭台銘參選，會鼓掌叫好的大概只有民進黨；此舉，不啻宣告賴清德從此可高枕無憂。為此，民進黨甚至可能私下動員在基層幫他連署，以確保他大選不缺席。對這個情勢，郭台銘不會一無所悉，幫他操盤的幕僚及公關公司也都了然於胸。在這種情況下，郭董仍堅持參選，這無論是為了他宏大的總統夢，或是為了不甘服輸的首富顏面，他都可能慘賠作收，連殘餘的聲譽都丟掉。

觀察郭台銘此次參選，存在幾點他無法自圓其說的矛盾。第一，他的目標與手段明顯背道而馳。他聲稱，二○二四大選的最大目標就是要「下架民進黨」，在野陣營必須整合。然而，他自己卻用攪局的方式撕裂在野陣營，使要求下架民進黨的多數民意分崩離析。其結果，必然是保送民進黨繼續執政。郭台銘真的在乎民意、在乎公義，在乎中華民國嗎？

第二，他要求在野陣營必須擁他為共主，這顯然昧於現實。在野黨必須整合，這是毋庸置疑。如果郭董的聲勢一馬當先，他自有資格號召藍軍和白營來歸，共同對抗綠營。而如今他的支持度殿後，身旁簇擁者不乏投機之輩，卻自稱「主流民意大聯盟」，要求藍白兩黨須聽命於他。如此不自量力，而且自大自滿，選民會相信這樣的人能民主、公正地領導國家嗎？

第三，四年來兩次大選，郭台銘均介入國民黨提名攪局，已使他誠信蕩然。郭董是一位成功的企業家，富可敵國，但這只能解釋他身邊為何從不缺乏熱中之謀士及地方派系人物，卻不意味他是人民可以信任的政治人物。例如，只為四年總統，他卻開出廿年超越新加坡的誇口，未免大言不慚。尤其，他參加了國民黨的初選整合，隨即食言；忽而與柯文哲海誓山盟，次日即說忘記。如此懷抱總統大夢卻輕易毀諾的人，還要以「大哥」姿態整合他人，難道不是因權力欲而迷失了自我嗎？

昨天的一幕，人們似曾相識，因為四年前即曾有過類似場景。二○一九年七月，郭台銘不滿韓國瑜在國民黨民調中勝出，以「韓國瑜無法撼動理性中間選民」為由，宣布參選並展開連署。九月十二日，他更以「我正在做翻轉中華民國命運的大事」宣布退黨，準備孤注一擲。但到了九月十六日深夜十一點，即中選會受理申請為總統／副總統被連署人的最後一刻，郭台銘發出了「棄選」聲明。四年之後，同樣的一幕會不會再度上演，人們且拭目以待。

偉大的歷史事件總會上演兩次，第一次是「悲劇」，第二次就只是「鬧劇」。郭台銘四年前上演過的事，四年後又捲土重來。這一次，他沒有因嫻熟劇情而演出更多新意，反而因固執、刻板而更顯拙劣。最令人遺憾的是，他口口聲聲為了中華民國，口口聲聲要下架民進黨，而他的所做所為卻是背向目標而行，在葬送自己追求的目標。

兩年前，郭董基於大義向台灣人民捐贈了寶貴的ＢＮＴ疫苗，他的無私和慷慨曾贏回人們的尊敬。而今，他崇高的情操又急劇崩毀，只為了一場不識時務的選舉。