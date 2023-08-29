經濟日報社論／產官合作 有序發展金融科技

日新月異的資訊科技正主導全球新一波的產業革命。去年底ChatGPT令人拍手稱奇的擬人化應對能力，突破人們對人工智慧（AI）的想像界線。資訊科技如何平順地融入社會，成為政府最需重視的課題，行政院因此在今年初推出「臺灣AI行動計畫2.0」。金管會隨之於8月初公布「金融業運用人工智慧之核心原則與相關推動政策」草案，公開徵求意見，未來並將要求產業遵循。

先進國家金融業者運用科技，突破營運藩籬限制，提升服務品質早已內化於DNA中。過去囿於政府求穩心態，以及金融業本身結構的特殊性，使得科技導入台灣金融的步調略顯遲滯。儘管五年前立院通過《金融科技發展與創新實驗條例》，希望以「監理沙盒」加速科技與金融整合，卻只收到雷大雨小的成效。

金融科技的發展包羅萬象，讓人目不暇給，而政府對新科技的理解與接納則影響產業發展與民眾的觀感。舉例來說，金管會被批評忽視im.B包裝P2P外衣，實為二胎貸款媒合平台的弊端，竟造成許多投資人損失。政府慣性地對金融科技應用採取「鋸箭法」管理，固然掌握既有金融機構的風險，卻無視「金融活動與弊端無所不在」的社會現實，最後傷害了自身威信。

政府因不熟悉而不納管創新商品是會危害金融穩定的。以加密貨幣為例，這已是市值過1兆美元，近1萬種幣別，在800個以上的交易所交易，並且還衍生出價值超過1,300億美元各種不同類型穩定幣，形成幾無管制的複雜幣圈生態。去年因美國聯準會升息，竟引發加密幣投資機構與平台的倒閉危機，差點釀成美國中型銀行金融風暴。這說明政府對「體制外金融」視而不見，並無助於金融穩定。

金管會這次加速公布運用AI核心原則，則有化保守被動為積極主動的「典範轉移」意義。這在科技主導時代，機構責任、個人保護與系統安全的重要性，是涵蓋層面完整的政策綱領。金管會預先架構金融業者應用科技的原則，可以節約開發新商品的時間與成本。台灣金融業在減少自我限縮制約後，未來應用金融科技發展的前景因此可期。

「魔鬼藏在細節裡」。金管會的宣示固然對金融業運用科技具有指標意義，但其執行與監理的實際過程，才是考驗政策落實度的開始。金管會除要求金融業遵循科技應用發展原則外，更須「反求諸己」，檢視自己對金融科技的正確認識，以及既有監理模式可能無法配合的落差。

的確，金融業過去應用科技與金管會的監理都有可改進之處。以理財機器人為例，三年前金管會金檢指出，業者對客戶KYC不確實，機器人給出幾無差別的投資建議，而質疑業者未驗證演算法的合理性。不過，金管會要求驗證演算法，是因業者任意套用第三方技術，還是認為AI「深度學習」可以用傳統的邏輯剖析？前者重視金融科技導入的嚴謹機制，但後者就須斟酌管理者的資訊科技素養了。

金融科技，尤其是人工智慧，將被金融業更廣泛應用。金管會除了以開放的監理態度應對外，更宜與業者在開發過程中，共同論證新金融商品與流程的適切性。政府重視機構風險、消費者權益與隱私保護，而業者則關注商品市場性與流程提升經營效率的可行性。政府與業者需要形成溝通密切的「夥伴關係」，建立彼此認同的科技應用驗證機制，而這將有助於日後金檢時，雙方能用「共同語言」進行對話。

金融科技發展日新月異之際，沒有人是無所不能的萬事通，政府自然也不例外。金管會要求金融業遵循核心原則運用金融科技的同時，也須檢討自己組織體系是否具備自我學習，明辨金融科技本質的能力，與時俱進，才能完善金融監理。