聯合報黑白集／助日代表的荒唐言

日本排放核廢水入海引起東亞各國反彈，我駐日代表卻在此際發表諂媚言論，說「其實微量放射性元素對身體有益」。如果謝長廷認為自己是說事實，他要不要親身示範一下，讓大家看看到底如何「有益」，以安民心？

排放核汙，是日本對海洋的公然汙染，是自私的行為。蔡政府該做的，是嚴密監督核汙流向及其對漁業資源的影響，以盡地球公民的責任。人們未看到謝長廷在這方面有任何努力，他卻把「駐日代表」演繹成「助日代表」，處處站在日本的立場發言。

謝長廷如果說這些核汙水都經過稀釋，濃度不足以對人體造成太大危害，倒也罷了；但他偏偏要說「微量放射元素對人體有益」。更荒唐的是，他拿來當例子的，卻是北投溫泉石的「鐳」。請問，福島核電廠爐心熔毀的核汙水，含有的放射物質是氚、鍶、銫、鈷、碳十四之類，能和北投溫泉相提並論嗎？

謝長廷的荒唐，在於把應該科學對待的問題「政治化」，然後利用本土事物作不倫的類比，把壞的東西說成好的。事實上，日本排放核汙首日，就被監督者揪出其排放值嚴重超標，可能危及全球漁業。謝長廷憑他的三寸不爛之舌，要幫日本洗脫核汙之名，哪有那麼容易！

對台灣安全的核電廠齜牙咧嘴，對日本的核汙水卻擦脂抹粉，蔡政府不覺得難看嗎？