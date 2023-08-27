黑白集／雲豹公主的「烏龍轉桌」

「雲豹小公主」民進黨立委賴品妤，為躲閃記者追問摔倒的小意外，竟從初始被推倒、被逼倒，一路上綱為貼身騷擾、跟騷慣犯，甚至抹紅媒體，再度讓人見識到民進黨集體帶風向的可怕。

雲豹綠金疑雲，包括捐給多名民進黨候選人政治獻金，儼然成為民進黨大金庫，以及雲林縣口湖鄉前鄉長林哲凌疑涉違法接受政治獻金，而民進黨總統參選人賴清德卻曾替林哲凌站台宣示「告別黑金」等，無不待民進黨及雲豹釋疑。

記者該不該緊迫釘人，的確是新聞倫理課的難解習題，但這畢竟不是狗仔跟拍八卦，以本案所涉公共利益之大，以及賴品妤正競選連任，豈容有迴避空間！何況最近又爆出賴品妤以反服貿的「太陽花女戰神」形象當選立委，其父賴勁麟創立的協會卻曾赴陸考察服務業商機，這些問題都不必向選民解釋嗎？

但民進黨卻藉著「品妤之摔」引導風向，轉移輿論焦點，掩蓋幕後種種醜惡吃相。類似事例屢見不鮮，摔倒不夠看，當初側翼抗議管中閔選上台大校長的「自掐哥」，更被封為「戲精」；而若論護航，比起林智堅論文抄襲案，民進黨「全黨護一人」的赤忱，賴品妤也稍遜風騷。

不過，民進黨「烏龍轉桌」生產線成熟，即使賴品妤網路負面聲量衝最高，大家只看到雲豹公主摔倒，幾人記得清廉民主重跌？