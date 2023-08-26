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聯合報黑白集／新竹棒球場走向死棋

聯合報／ 聯合報黑白集
美國職棒大聯盟專家檢測新竹棒球場分析報告，指球場排水、土層等都有問題。本報資料照片
美國職棒大聯盟專家檢測新竹棒球場分析報告，指球場排水、土層等都有問題。本報資料照片

美國專家對新竹棒球場的勘驗報告出爐，評語是「連高中操場還不如」，甚至未達公園的水準。營造商則喊冤說，不可能契約開的是「國產車」內容，卻要他們打造成「進口車」標準。這棒球場粗製濫造已確認屬實，但新竹地檢署能否辦出其間的貪瀆或不法，則是未知數。

目前看來，以台灣的政治生態，這個球場可能拖上幾年都不能啟用，弊案也未必辦得出成果，花掉的十二億公帑就像丟進水裡，成為「死棋」。原因很簡單，高虹安因助理費案被訴，民進黨還告她讓悍創公司承攬這次棒球場檢測涉嫌綁標圖利。球場弊案還沒辦出來，她可能人已先下台。

何況，球場品質爛到這個地步，若要改善必須場內全部挖掉重填：這筆龐大的經費，要由誰支付？中央不可能再從前瞻預算掏錢出來，新竹市府也沒有閒錢可用，雙雙便卡在這裡。這球場其實已擺爛一年。

民眾當然期待有個真相，但竹檢的偵查卻牛步化。竹檢聲稱開過多次專案會議，迄今連個頭緒都沒有，林智堅和其前市府官員有人遭到約談嗎？人們肉眼即能看出的爛球場，場內一再開挖，司法卻挖不進政商關係。民眾要等司法正義，中央不政黨輪替便無可能。

新竹棒球場若走到「死棋」，並不令人意外。它最大的啟示是：當政府開始擺爛，便無法逆轉！

社論

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