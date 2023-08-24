聯合報社論／兩岸都遇經濟低潮，互鬥不如多想想民生

中國大陸商務部和國台辦相繼表態，以台灣片面限制大陸產品輸入，違反WTO和ECFA《兩岸經濟合作架構協議》精神，將依規定中止對若干台灣產品提供關稅優惠。我行政院經貿談判辦公室對此回應，對岸若要中止ECFA，應循WTO機制處理。北京的恫嚇顯得嚴峻，工商界均盼政府盡速建立管道處理；蔡政府卻冷淡以對，不把後果放在心上。不難想見，僵持將繼續升高，中共也會祭出制裁，只是幅度多寡罷了。

一般民眾或以為，大陸的威嚇只是虛張聲勢，意圖藉機影響台灣選情，未必真會痛下重手。然而，北京從四月間宣布進行貿易壁壘調查，到上周向台灣的聚碳酸酯課徵臨時反傾銷稅，到近日以病蟲害暫停我芒果進口，都顯示這次是玩真的。商務部近日點名台灣對大陸兩千五百多項產品採取歧視措施，違反ECFA精神；國台辦隨即跟進，聲明支持商務部採取相應措施。在在顯示，北京在十月中貿易壁壘調查結束後，可能分批針對若干項目祭出懲罰性關稅。如此一來，不少台灣輸陸廠商可能受到重創。

另一方面，蔡政府對此事的冷漠反應，則耐人尋味。對蔡政府而言，正當大選在即，絕對不能對中共示弱，這是基本固盤鐵律，多年來均如此。中共越強硬，蔡政府則更強硬，才能凸顯民進黨抗中的基本立場，也符合美中對峙的選邊原則。然而，當事態直指台灣經濟的要害以及人民的生計，蔡政府也都能裝作視而不見嗎？

近兩年，中共屢次對我農漁產品祭出管制禁令，對相關產業造成了嚴重衝擊。蔡政府則一次次運用補貼和輔導外銷，有效堵住了民怨之聲，把政治衝擊降到最低。但是，一旦ECFA被拿來當箭靶，中箭的就是一整條產業鏈的製造業，對經濟及就業的影響將極顯著，不像個別農漁產品那麼容易遮掩。

尤其可議的是，民進黨在野時指責ECFA是「糖衣毒藥」，執政後卻默默享受「吸毒」的快感，快意賺取七年的「紅利」。蔡政府當然知道ECFA是建立在大陸「讓利」基礎上，我國許多產品能出口到大陸，但大陸許多相同產品卻無法進來台灣，這確實不符合公平、對等的貿易精神。就算循WTO機制處理，我方也必敗無疑。蔡政府的應對，無非就是「拖」字訣。

以二○二二年為例，我國對全球的貿易順差是五一四億美元，但僅僅對大陸的貿易順差，即高達一五六五億美元。換言之，如果放棄整個大陸市場，台灣的貿易將有一千億美元的「逆差」，馬上就變成貿易赤字國。再看，最近台灣出口已「連十一黑」，從去年十一月以來，每個月都是雙位數的衰退；這個趨勢，當然與中國大陸的經濟不振有極大關係。但即使兩岸經濟都遇上低潮，今年一至七月，我國對陸港的出口額仍達八五二億美元，扣除進口的三九二億美元，台灣仍享有四六○億美元的順差。蔡政府要不要告訴人民：這點順差毫不足惜！

放眼兩岸，海峽兩邊都正處於經濟疲弱的低潮。中國大陸極可能連續三年無法「保五」，除了消費不如預期，地產商接連爆雷，引發嚴重的債務連鎖反應。若不能有效阻止跌勢，其經濟硬著陸的後座力將禍延全球，迄今有三成五出口依賴大陸的台灣更難倖免。

反觀台灣，在出口帶衰下，今年經濟已放棄「保二」的希望，傳統產業一片哀號，科技產業也因庫存過剩必須裁員或放無薪假。在這種情況下，兩岸政府與其在那裡勾心鬥角，不如坐下來共商如何拆除相關貿易壁壘。為人民生計著想，才是最高智慧！