經濟日報社論／BRICS+能改變全球權力格局？

8月22日起在南非舉行的第15屆金磚國家峰會，備受全球發展中國家的高度關注。主辦國南非廣發70份邀請函，邀請了所有非洲國家參加，有不少未收到邀請的其他發展中國家主動希望參加；由於本次峰會的主要課題之一是擴容，即接納新的成員，據了解，已有40多個國家表態希望加入成為會員，包括沙烏地、伊朗、印尼等重量級國家。南非之會可說是震動武林。

「金磚國家」的誕生純屬偶然，但誕生後的發展與茁壯卻是一連串的必然。2009年，高盛集團經濟學家歐尼爾在給投資者的研究報告中認為，中國、印度、巴西、俄羅斯等四個發展中國家極具潛力，值得作為投資對象，偶然間，發現這四國的首個字母，一排列就拚出了諧音為磚塊的「BRIC」，金磚四國於焉誕生。過了幾年，四國發展形勢果然愈來愈好，於是四國就決定成立組織「金磚國家峰會」，並於次年，考量到各大洲的平衡，邀請非洲的南非加入，成立「BRICS」。五國成員的規模一直維持至今，2023年的峰會決定擴充成為「BRICS+」，讓一眾發展中國家趨之若鶩。

可以看到從一開頭的四國到五國，到今年的擴大峰會，清一色全是發展中國家，這個現象應該說是長期以來「全球化」下的必然效應。

自上世紀二戰結束以來的全球化，就是市場經濟或在美國主導下的資本主義全球化，資本主義全球化的結果導致了在全球範圍內貧富差距的擴大，富者愈富，窮者愈窮，前者多集中於北半球，如北美、西歐、北歐、日本等，後者多聚集於南半球，主要在拉美及非洲，從而形成了經濟發展學中的「南北問題」。南北問題其實由來已久，不但難以改善，且持續惡化，這是因為由美國一手主導建立的所謂「以規則為基礎的國際秩序」全是為富國強國服務的，弱國只能愈來愈弱，更關鍵的是，弱國窮國沒有話語權。

長期以來，清一色由發達國組成的OECD及G7，幾乎主導決定了全球所有的政經大事，後來雖有APEC或G20的出現，但話語權也十分微弱，以致於所謂的「南北問題」早已不限於貧富差距，也出現了資源掠奪、氣候變化及金融剝削等等讓弱國愈來愈難以忍受的痛苦，卻又無可奈何，對這些廣大的發展中國家而言可謂「天下苦美久矣！」

了解了這個背景，對「金磚機制」之出現及受到如此眾多發展中國家的期待與歡迎，就不令人感到意外了。但這其中，還有一點必須看到，那就是中國的角色與作用。

中國作為一個發展中國家，短短幾十年，快速崛起，包括GDP在內的綜合實力已超越了G7中的所有六個發達國家，直追美國。中國的表現，靠的是「中國式現代化」，直白了說，就是「有中國特色的社會主義」，或「社會主義市場經濟」。換言之，靠市場經濟優化資源配置與提高效率，但因此產生的失衡問題如貧富問題、環境問題和基礎建設問題，則賴社會主義加以匡正。這些成就現在已受到愈來愈多的國際社會的關注與重視。而就在此時，作為發展中國家一分子，也是長久以來受盡包括美國在內霸權國家的「不公平待遇」的中國，終於發表（2023年2月20日）了一篇《美國的霸權霸道霸凌及其危害》的重磅文章，形同《檄文》，向美國霸權主義正式展開挑戰。正是這樣的背景與形勢，包括中國在內的「金磚機制」很自然地就成了一眾發展中國家共同的寄望，紛紛表達出積極參與的意願。

這次在南非舉行的第15屆「金磚峰會」寄望改變全球權力格局。全球化以來，廣受不公平對待的「南方國家」，終於發出了集體的聲音與訴求，正式叫板霸權國家。換個角度看，「BRICS+」vs.「G7」，也意味著新世紀新舊國際秩序碰撞與博弈的正式展開。