聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／你禁芒果，我賣芒果乾

聯合報／ 聯合報黑白集
中國大陸國台辦宣布，暫停輸入台灣芒果。圖／農業部提供
中國大陸國台辦宣布，暫停輸入台灣芒果。圖／農業部提供

大陸以檢疫問題暫停台灣芒果進口，農業部長陳吉仲立馬粉飾太平，稱衝擊不到百分之一。賴系綠委更是「撿到槍」，有人譏笑「大陸介選沒招了嗎？產季結束才出手」；有人趕製芒果乾，批陸方「配合軍演犧牲台灣果農」。網民則反諷，「綠營剛好選前做芒果乾」，「賴神笑了」。

五年來芒果產量腰斬逾半，外銷萎縮逾三成，綠營政客踩在農民身上打嘴砲，真夠無良。農業部聲稱，芒果在日韓市場比在大陸價格好，合理化放棄大陸市場；但實際銷量成長了嗎？陳吉仲應說明，台灣芒果在日本，為何無法撼動市價近半的墨西哥貨？

兩岸關係陷入敵意螺旋，對岸一再藉農漁產品檢疫卡關示警，蔡政府則趁機了斷市場，從不考量農民生計。也難怪，近年水果外銷負成長情況不斷惡化，從生鮮到加工罐頭都是紅字。今年芒果產季已快過完，產量僅及三年前對大陸出口數量，足見產量大幅萎縮。

蔡政府一味責怪中共打壓，卻從不設法改善兩岸關係，也未認真開拓替代市場，讓果農心寒。空出的農地，有些恰好被光電廠商接手承租，多諷刺！

鳳梨蓮霧卡關時，農政官員酸說對岸消費力下降。這回，綠營側翼更譏大陸經濟快垮吃不起。但嘲弄敵人不會使自己強大，蔡政府看似切斷對大陸依賴，實則以毀農為代價。

社論

延伸閱讀

【專家之眼】國際米價大漲 陳吉仲卻賤賣公糧

10萬公斤巴西雞蛋及蛋液農藥、抗生素超標 陳吉仲回應了

2周後開學營養午餐恐掀搶蛋潮？ 陳吉仲回應了

相關新聞

聯合報社論／賴勁麟辭雲豹，難消蔡政府圈地種電之惡

雲豹董事長賴勁麟因名下有十八家綠能公司，遭在野黨指控扮演「門神」包辦綠能，他前天宣布辭職。與他同日辭職的，還有同屬民進黨...

聯合報黑白集／你禁芒果，我賣芒果乾

大陸以檢疫問題暫停台灣芒果進口，農業部長陳吉仲立馬粉飾太平，稱衝擊不到百分之一。賴系綠委更是「撿到槍」，有人譏笑「大陸介...

經濟日報社論／ECFA風雨飄搖 政府應拿出解方

中國大陸日前宣布，截獲有害生物大洋臀紋粉蚧，暫停台灣芒果輸入。我農業部則回應，從2018年迄今，僅有兩批芒果被檢出，卻遭...

經濟日報社論／發展氫能 擬定可行實踐路徑

我國在去年3月公布2050淨零路徑藍圖，其中最大亮點是要在2050年將氫能占比從0提升到9%到12%，這代表氫能是我國達...

聯合報黑白集／這張支票期限又在騙人

八二○「還我路權大遊行」，賴清德率民進黨公職參加，並提出「二○三○死亡降低五十％、二○四○零死亡」目標。聽起來豪氣干雲，...

聯合報社論／柯文哲還會說「反對下架民進黨」嗎？

為促成藍白合作，國民黨曾喊出「下架民進黨」，組成「非綠聯盟」的構想。這項呼籲，在四月間遭民眾黨主席柯文哲公開反對，斥為「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦