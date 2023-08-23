經濟日報社論／ECFA風雨飄搖 政府應拿出解方

中國大陸日前宣布，截獲有害生物大洋臀紋粉蚧，暫停台灣芒果輸入。我農業部則回應，從2018年迄今，僅有兩批芒果被檢出，卻遭陸方以強烈手段禁止輸入，不符國際慣例。而芒果產季是5到7月，目前已接近尾聲，今年外銷大陸芒果僅約1,000噸，占總產量17.4萬噸有限；會透過加工措施，加大國內行銷和強化外銷高端市場，以確保農民所得。

雖然影響不大，但此事發生的一星期前，陸方剛對台灣列入ECFA早收清單的化工材料「聚碳酸酯」，認定存在傾銷行為，對陸企造成實質損害而實施臨時反傾銷措施，稅率介於16.9%和22.4%之間，若最終成案就會轉為反傾銷稅，引發台灣業界對ECFA可能會被陸方中止而擔憂。此外，陸方在4月12日宣布，對我方管制其農產品、五礦化工產品、紡織品等2,455項產品對台出口，涉及「貿易壁壘」一事展開調查，預計在10月12日前結束，但最遲可延至明年1月12日，剛好是台灣大選前一天，不少我方人士認為有濃厚政治意味。

其後，陸方商務部宣布，台灣單方面限制大量大陸產品輸入，違反世貿組織和ECFA精神，將依據有關規定研究中止或部分中止ECFA提供台灣產品的關稅優惠。然而，海協會副會長孫亞夫並不認同，指出大陸官方和媒體從未說要中止ECFA，都是台灣媒體炒作。

面對這些兩岸貿易上的紛擾，我們該如何解讀呢？兩岸同屬世界貿易組織（WTO）成員，理當服膺世貿規範。但規則在執行時，不太可能完全沒有操作空間，而海峽兩岸傳統上有不同慣性──台灣堅持世貿「以規則為基礎」（rule-based）的貿易，一般不會操作空間用政治扭曲貿易；但陸方長期受「超限戰」概念影響，貿易自然受政治影響。因此，當我方控訴陸方作為有「政治考量」，就表示不了解對岸思維。但是，明知陸方有政治考量，我方卻無法輕率捨棄這個巨大市場，因為其他市場無法完全取代；所以最佳策略，是在與其進行貿易的同時，盡可能讓對方自我規範，並努力減少風險，提高整體、長期的貿易利得。

基於此，我們就必須體認，當兩岸關係持續惡化之下，貿易必然遭遇愈來愈多的藉機杯葛，包括農產品檢疫問題改採激烈作為、各種被禁止入台產品「以牙還牙」反向禁止台貨輸入、ECFA早收清單局部或全面取消。我方若無力完全轉移出口目標，就必須更努力減少對岸可能利用的「藉口」──包括提升農產品自我檢疫的效能、將非必要禁止陸方進口之產品逐年主動開放、研究在各種配套調整機制下自我中止ECFA，或選擇進一步重新檢討、重啟諮商，盡速完成整套的兩岸自由貿易協定（FTA），將「糖衣毒藥」轉變成「牛奶蜜糖」，特別是在兩岸都申請加入CPTPP之下，原本就該和其他既有成員一樣，兩岸相互簽署FTA。

其實，蔡政府應該認真思考，和對岸重新完成包含「貨貿」和「服貿」的ECFA，換取對岸不杯葛台灣加入CPTPP和RCEP，讓更大的市場力量發揮作用，讓台灣經濟效能更有效發揮，加速經濟發展。只要如此宣布，對岸應該就不會增加「政治考量」，而完成生效之後，台灣貨品出口更有免關稅保障，服務業的發展停滯也可以獲得舒緩契機。目前，台灣傳統製造業無力面對關稅嚴重萎縮、產業結構畸形發展；服務業缺乏足夠市場，無力進行顯著投資，生產力難以提升，陷入「收入停滯陷阱」。太陽花學運前，服務和製造業平均月入差距3,000元，去年已擴大到8,000元；此問題不解決，將會是任何執政者都要面對的施政「黑洞」。

芒果、聚碳酸酯、ECFA乍看屬獨立事件，實則息息相關，該整體解決才是正辦。