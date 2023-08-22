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聯合報黑白集／這張支票期限又在騙人

聯合報／ 聯合報黑白集
行人零死亡推動聯盟20日在凱道舉行「還路於民大遊行」，副總統賴清德（前排左三）和黨員一同參與遊行。記者林伯東／攝影
行人零死亡推動聯盟20日在凱道舉行「還路於民大遊行」，副總統賴清德（前排左三）和黨員一同參與遊行。記者林伯東／攝影

八二○「還我路權大遊行」，賴清德率民進黨公職參加，並提出「二○三○死亡降低五十％、二○四○零死亡」目標。聽起來豪氣干雲，實則又是一張「不必兌現的支票」；就算民眾要認真追究，屆時也找不到人問責。

如果賴清德明年當選總統，做滿四年，也只二○二八年，距離二○三○還差兩年。就算他成功連任，也只做到二○三二年，距離二○四○還差八年。開這種支票，與其說民進黨有把握永續執政，不如說它巧妙精算，屆時不論做不做得到，反正都不必負責。

二○一七年賴清德擔任閣揆時，交通事故死亡人數開始翻升，到去年底已突破三千人。賴清德擔任市長時，台南市的每十萬人死亡率亦曾拔得頭籌。賴清德如有妙方，在擔任市長、院長時就該提出了。

這張政治芭樂票，應是師法「二○二五非核家園」。當年蔡英文喊非核家園，人們也信以為真；但非核家園美景未至，兩成綠能的目標已提前跳票下修。取而代之的，是更多火力發電，以及讓人憂愁的缺電危機。蔡英文明年卸任，非核家園的支票後年跳票，民眾要找誰追討？

把政治支票開到卸任之後，並非民進黨獨有。近來侯友宜、柯文哲提出的能源政策，也是如此。但交通事故、行人死亡是血淋淋的事實，若無法保證任內改善，選來何用？

社論 2024選舉 2024總統選舉 賴清德 非核家園 蔡英文

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