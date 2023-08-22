聯合報社論／柯文哲還會說「反對下架民進黨」嗎？

為促成藍白合作，國民黨曾喊出「下架民進黨」，組成「非綠聯盟」的構想。這項呼籲，在四月間遭民眾黨主席柯文哲公開反對，斥為「政治口號」。如今柯文哲在民進黨全面狙擊下，民調被侯友宜超越，民眾黨唯一市長高虹安則因助理費案遭司法追殺。事態的發展，狠狠打了當初對民進黨存有幻想的柯文哲一耳光。

柯文哲反對「下架民進黨」，並拒與國民黨合作，主要是著眼於民眾黨發展及其個人總統之路的算計。柯文哲當時顯然認為自己若要勝選，只靠「泛藍選民倒戈」不夠，還須獲得部分綠營及中間選民的支持，因此必須與國民黨保持距離。以民眾黨的政治實力，就算柯文哲贏得大選，他也必須與其他政黨合作才可能順利執政。

如果柯文哲在大選落敗，要維持自己和民眾黨的政治影響力，唯一條件是國會「三黨不過半」，而民眾黨成為「關鍵少數」。因此，柯文哲當時才會把藍綠兩黨都視為「潛在合作對象」，不願與民進黨為敵。但從政治現實看，柯文哲這套盤算，根本是虛妄的幻想。

民進黨在完全執政及資源一把抓的情況下，早已變成一頭憲政大怪獸。在野陣營若無法合作，民進黨無論在總統或立委選戰，都將享有絕對優勢。以二○○○年陳水扁的勝選為例，儘管只是「朝小野大」，民進黨仍堅持要「贏者全拿」，哪願意跟其他黨分享政權。柯文哲想扮演「關鍵少數」，除了太過天真，也把民進黨想得太善良。

民進黨眼看柯文哲民調逐漸追上賴清德，便發動鋪天蓋地的攻擊，到了不擇手段的地步。從強攻柯文哲對服貿立場的轉變，再抹黑柯文哲仇女、厭女，乃至近日的「假錄音檔批賴事件」，綠營結合側翼的攻勢越來越猛，選舉奧步盡出。高虹安被起訴，更是民進黨執政權力的「威力展示」，給民眾黨當頭一棒。起訴時間點正好交疊著賴品妤的「雲豹小公主」風波，令人不得不懷疑，這真的是單純的司法案件嗎？

高虹安是否涉及貪瀆，未來仍有待司法釐清。但綜觀台北地檢署在起訴書和新聞稿的陳述，已超乎司法追訴手段，頗有「政治追殺」意味。例如，公布高虹安的存款金額，說她存款上千萬卻未挹注辦公室運作，顯是道德綁架，而非法律問題。又如，公布永齡基金會資助高虹安有關之網路公司，其實也與助理費無關，竟被當成起訴的「罪狀」，有如選舉政治文宣。

果然，高虹安被起訴後，針對柯文哲和民眾黨的質疑便排山倒海而來。接下來的司法判決，若選在選前的關鍵時機點，又將是對民眾黨的迎頭痛擊。這些手段，恐怕都是柯文哲始料未及。即使在選後才判決，民眾黨也可能失去唯一一席縣市長。民進黨運用司法當政治武器，可謂爐火純青，柯文哲還妄想和它共組聯合政府？

七月間，柯文哲參加「居住正義、司法正義」大遊行時，曾高呼「司法是國家最後一道防線，不能成為政治工具」；言猶在耳，主辦遊行的黃國昌、館長就分別遭到司法追殺，高虹安也淪為「司法政治工具化」的受害者。面對民進黨追逐權力不擇手段的做法，柯文哲還把它當成「潛在合作對象」，說「反對下架民進黨」，真的是不知人間險惡！

柯文哲對藍白合作、非綠聯盟心存疑慮，這是一回事。但他更應從價值的大是大非出發，不要只從政治利益幻想如何左右逢源。如果在野陣營無法團結抗綠，就只能坐視民進黨繼續執政，繼續坐視它濫用權力踐踏正義、霸凌人民。