聯合報社論／大案不辦，小案重判，台灣司法奇幻現象

新竹市長高虹安因四十六萬元立委助理費爭議，遭檢方起訴貪汙重罪；但牽涉數十億元的公共工程疑雲如新竹棒球場等，卻遲未見檢調行動。正如前少將參謀長因一台不到八千元的洗衣機，遭重判十二年；而向廠商索賄並接受性招待的台南市前經發局長陳凱凌，卻僅判八年徒刑。檢調的作為與不作為，法院量刑的輕與重，司法那把尺讓人民如墜雲霧中，看不清正義面貌。

高虹安在去年競選市長期間就爆出助理費爭議；她當選後，尚未辭立委，檢調就在立法院開議期間重棒出擊，當著媒體的面公開搜索其立法院辦公室等處所。但幾個月後端出的起訴證據，不脫高虹安辦公室行政主任所製作的帳本和幾位助理的證詞，據此指控四十六萬公款遭高虹安私用。檢方無視立法院曾對公費助理所做的函釋，起訴書內嚴厲的指控，高虹安儼如罪不可赦的貪汙要犯。

對照動輒數十億卻問題重重的新竹棒球場案、桃園羽球館案、前鎮漁港改建案，儘管疑雲滿天飛，特定業者與執政黨的特殊關係鬧得沸沸揚揚，檢調至今依舊閉眼裝瞎沒行動。這種「小案大辦、大案不辦」、「嚴查在野黨、避查執政黨」的標準，正是蔡政府裁撤特偵組後展現的司法肅貪特色。

這幾年，檢調經常偵辦與過去首長特別費案同樣充滿爭議的議員詐領助理費案，卻鮮少積極深入查辦綠營官員可能涉入的重大貪瀆案。從前瞻幾乎變「錢沾」，到疫苗採購疑雲，檢調廉查辦矛頭總是對準在野黨縣市首長，對涉及執政黨官員與縣市首長的爭議卻視若無睹，當然會被質疑為政治辦案。

檢警調辦案的標準是否一致、法院對同類案件量刑是否因人而異，都攸關民眾對司法的觀感與信賴。若以「罪刑相當」的基本標準檢視最近幾件貪汙案，法官對金防部前少將參謀長把七九九○元的部隊洗衣機運回家私用，以貪汙罪重判十二年徒刑。對照陳凱凌利用對工業區等開發案權限向業者索賄、要求性招待，涉貪金額近二百萬，只因他認罪換取減刑，法院僅判八年。以上述兩人行為的違法程度與量刑落差，其衡平性與比例原則都引人非議。

更啟人疑竇的是，陳凱凌除檢方起訴的收賄貪汙案外，在經發局長任內也曾被檢舉在光電利益案件中上下其手。但檢方切割起訴，加上陳凱凌被起訴後認罪讓法院快速結案，都難免讓外界懷疑，其中是否有人盼此案盡速落幕，以免其他更嚴重的非法行徑曝光，或者是製造斷點讓案子無法往上溯源？

金防部少將案與陳凱凌案的對比，很容易引人議論，但這並非法院第一次被質疑判刑不符比例。前少將韓豫平拿漢光演習加菜金核銷長官宴請餐費二千八百八十元，被依貪汙罪判四年半徒刑定讞，引發藍綠兩黨都為他奔走營救，批評判決不符比例原則，檢方為此大費周章研議因應方案，更罕見地主動為貪汙案爭取再審機會。但等不及法院決定是否重審，蔡英文總統去年搶先特赦韓豫平，直接替法院宣告罪刑均無效。當時就遭質疑，多少基層百姓因為微罪失去自由、生命陷入困頓，蔡總統卻在此案未盡司法手段之前就急著行使特赦權，彰顯了什麼樣的價值？至於高舉的罪刑相當原則與修法討論，當然不了了之。

國人長期累積對司法的不信任，不只因許多與當權者相關且疑雲重重的案件真相不明，也包括執法者恣意濫權、偵辦標準難以取信於民、判決又讓百姓覺得輕重失衡，這樣的台灣司法奇幻現況，正是蔡英文的司法改革成果。