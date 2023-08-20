聯合報社論／多少路口鮮血，才讓蔡政府下車當行人？

八二○「還路於民大遊行」前夕，蔡英文總統臉書貼出文青喊話「下了車，我們都是走路的人！」一個小時後，行政院長陳建仁臉書同樣下車走路了。當然，民進黨立委們也急著宣示要當行人。一時之間，府院黨的達官貴要都紛紛棄車走路當行人。可是，這是多少噴灑路口的鮮血，加上多少憤怒選票的壓力，才把他們趕下豪車暫時走路的？

台灣交通環境惡劣，「行人地獄」惡名傳遍國際。蔡英文還好意思提她在倫敦念書常常走路、搭巴士或地鐵的經驗。多少黨政高層都有旅外經驗，他們在國外樂享行人優先的待遇，回到台灣坐上豪車後依然漠視行人的基本路權。不但馬路如虎口，連畫著斑馬線的行人穿越道也不是安全保證。更不用說長者、輪椅族、嬰兒車等弱勢行人中的弱勢的出行保障。原來滿口的「人本」，如果不向道路工程稱臣，就只能充當政治的踏墊。

各地不時傳出路口血濺，讓民眾既驚心又憤怒。七月卅名還在念高中的「高雄囝仔」就組成「下一代學生行人路權聯盟」，號召了二千多人站出來捍衛行人路權。他們宣示無法接受下一代、下下一代也活在萬劫不復的險惡交通之中。但是，當高中生怒問「我們還有多少人命能被交通部揮霍」時，交通部甚至行政院的官員為何不汗顏？而現在才急著下車走路的蔡英文，能真正體會這些囝仔嚴肅表達「行走應該是快樂的、有尊嚴的」之意嗎？

如果說，七月上街的高雄囝仔，羨慕台北有著「完整連貫的人行道」，可能只是個美麗的誤會；那麼，八月上凱道的「還路於民大遊行」，終結「行人地獄」的強烈要求，就已經是跨越地域與世代、不分族群與黨派的共同心聲了。

這場大遊行，賴清德、侯友宜、柯文哲和郭台銘四人將罕見到齊。事實上，在野黨早就表明出席支持，執政黨卻略顯猶豫。七一六凱道集會高呼居住正義和司法正義，民進黨不敢出席；八二○還路於民，民進黨難掩尷尬地來了。終究是大選壓力，迫使民進黨放下傲慢身段，加入街頭抗議政府的隊伍。

交通部趕工拚湊交作業，好讓行政院能在遊行登場前，搶快通過行人交通安全政策綱領，端出道路交通安全基本法草案。交通部長王國材還解釋，道路交通安全基本法是參考日本一九七○年制訂的交通安全對策基本法而制訂，日本立法五十年，交通死亡減少一萬四千多人，大降八十四點三％。但台灣立法遲到了半個世紀，到底因此增加了多少輪下冤魂？尤其近幾年來，交通死亡人數年年攀升，難怪連高中生都怒斥交通部「懶惰的官療主義不斷腐蝕著台灣的未來」。

若說蔡政府無動於衷也不盡公平。從蘇貞昌內閣推出廿一項道安改善計畫、陳建仁內閣提出行人優先交通安全行動綱領和十九項方案，到現在的交通安全政策綱領和交通基本法，一年半來就提出三次大綱領大方案，明列的經費更從五點八億元改善一千多處路口，到大撒四百億元提升人行安全計畫。問題是，行政院固然回應了還路於民的訴求，卻被批畫錯重點；交通基本法也被懷疑只是立個空白法規架構，責任推給地方政府了事。甚至零死亡願景，也被認為實現時程拖得太慢太久。

政府的交通計畫愈來愈大，撒幣愈來愈凶，執法愈來愈嚴，但交通死亡人數卻有增無減，駕駛與行人更形對立仇視。政治交差趕出的作業，只得到「兩好三壞」的評價；恐怕再一球，就三振出局了。這次，讓選民一起來作主審裁判！