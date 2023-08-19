聯合報黑白集／「藏富於民」新解

雲豹董事長賴勁麟開十八家綠能公司，大肆包攬綠電工程，被在野黨譏稱利用綠能讓「綠營發財」。此外，在野黨也揪出雲豹董監事大量捐款給新潮流系候選人，民進黨因而挨批果真「藏富於民」。至於賴勁麟為何需要開十八家綠能公司，並自任董事長，他迄今仍未作出說明。

以前說「藏富於民」，是說財富不妨留在「民間」，讓人民富足，比國家強盛更為重要。但經過這次事件，「藏富於民」一詞有了新解，這裡的「民」指的卻是「民進黨」。蔡政府利用各種方式，諸如對前瞻建設的經費分派，或者風電光能建設的投資參與，乃至軌道、港灣及各種公共工程的發包，都能神不知鬼不覺地把資源輸送給綠營的同志或親綠人士。這是另一種「藏富於民」，卻不是人們認為的正當途徑。

巧的是，內政部近日公布各政黨去年的收支，唯獨民進黨有六千多萬賸餘，財務能力獨佳，正好印證這點。國民黨雖有十二億多的收入，但其中七億被黨產會「凍結」，因此結算後仍短絀八百多萬元。民眾黨則更慘，擁有兩千多萬元的赤字。

剛上市的虎航，董事長陳漢銘非老華航出身，只因父親是小英之友會董事，一路扶搖直上。而虎航前十大股東之中，赫然可見前國策顧問黃承國列名。「藏富於民」果然不假，更妙在「藏」字。