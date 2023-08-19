聯合報社論／誰是廉價勞工：美國扶不起晶片業的底蘊

台積電日前敲定在德國投資一百億歐元設置晶圓廠，可另獲德國政府五十億歐元的補助。儘管歐洲新廠計畫順利，台積電美國廠卻波瀾橫生，不僅建廠進度落後，還迭遭當地工會杯葛。主要原因，是熟練裝機的人員不足，台積電欲從台灣派五百人前去支援；亞利桑納工會卻批評該公司欲「引進低價勞工」，並要求政府拒絕核發他們的簽證。台積電已宣布該廠量產將延後一年，但問題能否順利解決，仍在未定之天。

這樣的情勢，可能遠超乎台積電的預期。拜登政府為了重建美國的晶片產業，通過規模高達五二○億美元的《晶片法案》，目的就是要鞏固美國在全球科技的領導地位。台積電在這樣的地緣政治波濤中赴美設廠，並將原先計畫投資的一二○億美元一口氣追加到四百億美元，當然是經過一番仔細評估，也獲得美國聯邦和州政府的協助承諾。誰知，如今會碰到建廠進度遲滯，要從台灣派人前去協助，竟還遭到當地工會威脅及杯葛。

最令人反感的，是美國工會批評台積電要派赴美國的台灣員工為「廉價勞工」，不僅充滿鄙視，也充滿無知。台積電是全球半導體產業的龍頭，其員工則是台灣薪資最高的一群，主要是他們具有嫺熟的專業技術，能以優異效能創造出強大競爭力。但在美國工會眼中，這些人只是台灣的「低薪勞工」，讓他們去美國，只是為了搶「高貴」美國人的工作機會，因而必須加以阻擋。

美國工會的反應，除反映了其「井底蛙」的視野，也不難想見拜登政府欲藉《晶片法案》快速移植及茁壯其晶片產業，恐怕想得太簡單。台積電在美設廠的成本是在台灣的四倍，除了薪資成本，產業聚落分散、員工積極度差異等，在在都是不利因素。台積電或許以為可利用高密度管理扭轉其間劣勢，但僅從建廠階段碰到的挑戰，即可知問題比他們想像的還要艱難許多。

發文要求「拒發簽證」給台積電員工的，是「亞利桑納管道行業工會」，他們認為這會使「廉價勞工」取代美國工人。事實上，管道安裝僅是建廠過程的一小環，對晶圓廠而言，還有更重要的精準、無塵和機台安裝等精密作業，都需要極富經驗的人方能準確做到。台積電曾承諾新廠要在當地招工一萬兩千人，但在招工不如預期、進度延宕下，連從台灣派五百技術人員前往協助，都被指為「搶工作」而被擋。可見，在當地工會眼裡，根本不把時間、技術、效能、競爭力當一回事。

這也許就是美國製造業沒落的主因之一。美國長期輕視藍領勞工，製造業因不敵國外競爭，而日漸衰落。就連半導體產業也是如此，一味強調設計，而採取fabless（無廠）經營模式，才會有台積電以「晶圓代工」模式領先群雄。去年底台積電美國廠進行移機典禮，拜登總統致詞時高呼：「美國製造業回來了！」並盛讚台積廠是「地表最先進晶片」。才相隔八個月的時間，台積電卻因建廠不順被迫推遲量產時間到二○二五年，這對拜登「製造業回來」的大夢，不啻是迎頭一棒。

台積電美國廠建廠的不順遂，是昂貴的一課，蔡政府也應負相當的責任。但追根究柢，主要癥結是在美國社會已失去對「製造業復興」的美好想像，更在不知自己究竟要追求什麼。美國工會把台積電人員當成「廉價勞工」，對晶片業的科技專業毫無敬意，把台灣當成低薪勞工的出口國，在在反映了對人毫無尊重、對事認知過時的偏差。這種心態，如何重建美國晶片的威風？