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聯合報黑白集／屏東再笑納蘇貞昌

聯合報／ 聯合報黑白集
屏東縣府斥資25.8億元興建國際棒球場，場址周遭已圍起2公尺多高的鐵皮，並有怪手進駐整地。記者劉學聖／攝影
屏東縣府斥資25.8億元興建國際棒球場，場址周遭已圍起2公尺多高的鐵皮，並有怪手進駐整地。記者劉學聖／攝影

高雄申請三千萬元整建前鎮漁港，蘇貞昌卻主動加碼為八十一億各界驚到落下頦。但好康不止高雄，屏東將蓋出全台最貴的廿五．八億元棒球場，為其他棒球場經費的二到四倍；一翻決策史，也是前蘇揆之「恩賜」。

兩年前，屏東縣府趁著高鐵南延計畫過關，申請在高鐵預定地旁打造「體育休閒園區」，並興建一座國際級棒球場。蘇貞昌二話不說，當即裁示「把餅做大」，要蓋就蓋最好的，要把棒球場打造成「全國首座高鐵直達的國際級棒球場」。

得到蘇貞昌的寵愛，卻未必是福。中央補助地方體育設施的上限為五億元，儘管蘇貞昌為屏東加碼到七．五億元，但地方自籌款仍高達十八．三億元，這對屏東是一大負擔。這裡作為職棒場地的頻率甚低，平均觀眾頂多三、五千人：要砸大錢打造容納一萬五千人的球場，不嫌不切實際嗎？

就像屏鵝公路，也是蒙蘇貞昌照顧故鄉之賜，半年狂燒七十八億元，除了超支卅億，還讓民眾罵翻天。

這裡不只是浮華或浪費與否的問題而已，而是更嚴重的「人治」禍害。一個閣揆僅憑個人好惡，任意增刪公共建設，選擇性對特定縣市加碼經費，卻不考慮資源分配是否公平、專業把關是否足夠、地方財政能力是否足夠。最後留下爛攤，要誰收拾？

酷吏很可怕，突然仁慈的酷吏更可怕！

蘇貞昌 屏東縣 高鐵

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