經濟日報社論／讓碳權交易所真正發揮功能

在「2050淨零排放」總目標的前提下，「臺灣碳權交易所」8月7日於高雄市開幕。交易所揭牌當天，總統、行政院長等政府首長雲集，共同見證台灣追隨國際腳步，正式將「碳排放權」轉化為商品，希望透過碳權交易，提供企業減少碳排放誘因，緩和地球日趨嚴重的暖化危機。

據報導，新成立的碳交所有兩大特點，一是交易所設在高雄，國發會主委強調可以因此「發揮碳金融在地影響力」；二是碳交所要在年底開始交易國外碳權商品，而國內碳權則要等到《氣候變遷因應法》的三項子法通過後，預計明年上半年才有機會推出。至於碳交所目前工作則僅是提供碳諮詢與培訓人才。

社會應會肯定政府為推動減碳工作設立的碳交所，但我們需要釐清以下四點，避免大家對碳交所期待過高，引發日後「雷聲大雨點小」的可能苛責。

首先，政府選擇在高雄成立碳交所，不是因該地排碳比重高，需要「公正轉型」。否則，排碳量最高的台中或雲林麥寮也有資格設立；更何況未來碳權若成為金融商品，交易所設在金融中心的台北更是合理。所以，政府在高雄設置碳交所是政策使然；只是因先天條件不足，拔地而起的碳交所要創造「在地聚落」效應，就必須更仰賴政府減碳的配套措施。

其次，碳交所交易規模與減碳效果的不確定性很高。台灣推動溫室氣體減量有年，可是碳排放的「盤查、查證到標籤」機制迄未有效建立。即使日後溫室氣體的「排放量盤查登錄」、「自願減量」與「增量抵換」等氣候法子法通過之後，政府也還需要時間落實。這使得短期內企業對於碳權交易無迫切性，而將影響碳交所的發展。

第三，碳交所推動自願減量一次性的初級市場，卻非碳交易次級市場策略，將因價格發現與流動性功能不足，而陷入「苦撐」局面。據統計，2019年台灣CO2排放量達256百萬公噸，但歷年來民間只有93件政府註冊的自願減量案，結果也僅核發約24百萬公噸的CO2當量。自願減量不易成為企業減碳的主要動能，碳交所靠自願減量的成長策略前景堪憂。

第四，從碳交所購得的國外碳權不適用歐盟碳關稅抵減機制（CBAM），而將降低企業對其提供服務的需求。據聞其他先進國家已開始評估CBAM機制，未來也有可能採取類似管制。政府延遲效法歐盟的碳排放「總量管制與交易」（ETS），使得碳交所在成立之初就已跛腳。不過，碳交所的「人設」缺憾屬非戰之罪，因為這是政府要以碳費作為減碳的主要政策工具所導致。

綜上所述，碳交所日後能否順利發展是有疑慮的。「他山之石，可以攻錯」，政府應吸取國際減碳經驗，重視碳交所業務的國際接軌。根據世界銀行報告，ETS與碳稅是目前全球碳定價的主要手段，而其中實施ETS比例高達近八成。ETS、碳稅、碳費與自願性減排雖皆為減碳工具，但政府仍須依「減碳效度」從中找出最佳組合；建議政府除考慮徵收碳費外，更應順應潮流，加速落實ETS機制。

氣候加速暖化的風險愈高，國際減碳要求的壓力就會愈大。政府以「人為」碳費調控碳排放的困難，在於要隨時掌握碳費（價）與碳排放（量）的動態關係。至於總量管制與碳權交易的搭配運用，則可使政府減碳決策單純化。政府既已成立碳交所，就應專注碳排放的控制與監測，而將排碳權的配置問題交由碳交所解決。

「2050淨零排放」是我們對地球生態環境負責的承諾。觀諸歐盟減碳進程，兩年半後CBAM全面實施，十年半後更會落實汙染者付費原則。反觀政府往後七年所採取的碳費與自願減量的策略，卻恐怕只會產生「竹籃打水」的減碳效果。隨著2050年大限逼近，國際必會加大管控排碳力度，我們已無時間蹉跎。呼籲政府提前執行碳排放總量管制進度，並讓碳交所發揮應有的功能。