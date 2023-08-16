聯合報社論／「非核家園」如何從趕時髦變成逆潮流

蔡總統的能源轉型政策高舉「反核」大旗，曾顯得意氣風發。但推動七年下來，因頻頻跳電、斷電而引發缺電疑慮，又因搶建各種能源設施引發地方人士抗爭；「非核家園」的目標和手段是否合理，不斷受到質疑。更準確地說，非核家園目前最大的問題其實不在國內的核能立場之爭，而在違反了國際社會的「減碳」潮流，若不及時修正，台灣將付出極大的代價。

蔡總統能源政策錯誤的第一步，是把「反核四」無限上綱為「反核能」，從而勾勒出「非核家園」的美麗新世界。為了達成「非核」，政府憑藉著有限的知識和頑強的意志，開始胡亂拼湊達成路徑，包括原本運作無虞的核電廠也要限期關掉。為了填補龐大的基載核電所留下的空缺，蔡政府天馬行空地決定將天然氣發電比重提高到五十％；表面上看似合理，宣稱天然氣比燃煤「乾淨」，它卻忘了燃氣和燃煤同屬「化石燃料」，都是排放二氧化碳的元兇。

最近獲得我國「唐獎」永續獎的美國哥倫比亞大學教授薩克斯即批評，台灣設定燃氣五十％、燃煤卅％的目標，是「即興演出」。他更直言，「燃氣並非減碳選項」，台灣決定廢核卻沒有減碳計畫，相當不智，會讓永續蒙羞。這些建議，一語道破蔡總統能源政策的核心錯誤：為了地球及環境的永續，目前全球努力的目標是放在「減碳」，而不是「反核」。燃氣電廠的碳排量雖只有燃煤電廠的一半，但核能電廠則是「零碳排」：蔡政府選擇用燃氣來替代核能，絕對是開倒車的行為。

一項合理的決策，須取決於各種選項的相對利弊，作出綜合判斷。舉例而言，就經濟面看，台電的核能發電成本每度為一・五七元，燃氣則是三・七元，燃煤三・八元；亦即，燃氣和燃煤比核能貴了兩倍多。就環保面看，核能是零碳排，燃氣電廠是每瓩小時排放四百公克二氧化碳，燃煤是每瓩小時八百公克。因此，不論就成本面或環保面看，核能都是優於燃氣或燃煤的更佳選項。但蔡政府為了反核，本末不分把更乾淨、更便宜的核能妖魔化，不惜冒缺電風險淘汰核電，卻指不出合理可行的替代道路。

西方有一句諺語說：「不要把嬰兒和洗澡水一起倒掉。」意思是，你幫嬰兒洗澡，最後該倒掉的是洗澡水，而不是嬰兒。蔡總統的能源政策，則犯了「倒掉嬰兒」的錯誤：因為太想拋棄嫌惡的核能，卻連同自己應提供人民充足電力及乾淨環境的責任都丟掉了。蔡政府的「非核家園」概念，起於四十年前「反核四」種下的政治情結，以為反核標誌著非凡的偉大理想。殊不知，在對抗極端氣候及淨零救地球的思潮下，核電已被許多國家視為「綠能」，減碳則成全球努力的新趨勢；但民進黨還沈溺在四十年前的老套，如何把台灣帶向未來？

前內政部長李鴻源近日警告，以台灣碳足跡的成長速度，我們在二○三○年被課徵的碳稅，將高達五千億到八千億元。原因無他，當全球致力於減碳之際，台灣卻不斷關掉安全、乾淨的核電廠，改用增加碳排的天然氣替代。我們的能源政策正在逆反世界潮流，蔡政府仍絲毫沒有自覺嗎？或者，為了執政者的「面子」，就算錯誤的政策也要堅持到底？

在反核議題上，民進黨曾經引領潮流，曾經暢談時髦。但如今，當全球潮流轉向，新思維來到了「減碳」，蔡政府才發現自己掛在「非核家園」的高調上，下不來了。蔡總統明年就要卸任，但她的能源政策將把全民晾在何地？