聯合報黑白集／地方政府是供中央墊腳？

卡努颱風過境帶來災情，尤以南投仁愛鄉為最，恐怖土石流加上交通中斷，多個部落淪為孤島。未料，中央政府卻一路大打官腔，先是閣揆陳建仁在高雄暗酸南投「未超前部署」，內政部長林右昌又批南投「一問三不知」。蔡政府有閒情噴口水，卻不用心救災，難道面對災民也要分顏色？

南投降雨量是高雄三倍，陳建仁卻拿兩地來品頭論足，不僅有失公允，也顯得冷血。何況，蔡政府分配的前瞻水環境預算，高雄獲得八十億元，南投卻只得八億多，兩者相差十倍。中央施政偏頗分藍綠，遇到災情還厚此薄彼，陳建仁變得跟蘇貞昌一般刻薄，民眾會不火大？

再看，林右昌身為中央災情應變中心指揮官，不積極聞聲救苦，卻在那裡撥小算盤數落南投縣府，沒愧對自己職責嗎？南投幅員遼闊，多為地質脆弱山區，光看南豐加油站被土石流淹沒七次，中央防災地圖的畫設也該檢討吧！媒體報導的災情民眾都看到了，該協調各部會救災的大指揮官卻說不知災情在哪，這說得過去嗎？

最近各界檢討前瞻建設預算，發現中央的經費分配「重綠輕藍」，藍營執政縣市彷彿「不是親生的」。這次救災，從陳建仁到林右昌的表現完全印證這點：中央政府把地方政府當墊腳石，有責任地方擔，有功勞中央搶，眼中無災民。