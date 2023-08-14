聯合報社論／擠牙膏式的善意，無助穩定兩岸大局

中國大陸上周宣布恢復開放七十八個國家和地區出境團客旅遊，但並不包括台灣。半年來大陸已經分三次開放團客前往全球一三八個國家和地區旅遊，台灣次次落空。旅遊業界認為，蔡政府不願釋出善意，雙方僵持不下，業界已經「等到快翻臉」，不排除上街抗爭。這是政府為了自己顏面，不惜懲罰業者，犧牲人民利益的結果。

其實，蔡政府對大陸也不是完全一張鐵板撲克臉。蔡英文總統日前罕見地在推特以簡體字對北京洪澇災損與傷亡表達慰問，隨後民進黨、海陸兩會都同時表達關懷，總統府也表達樂於提供協助。對於蔡政府向大陸遞出的橄欖枝，新加坡《聯合早報》說這是「難得的善意」。

不過，善意與敵意的拿捏，在敏感的兩岸關係與地緣政治上極其複雜；人道善意與政治敵意，彷彿兩條平行線。蔡政府時或踩底線切香腸，中共軍機擾台則無日稍停，台海緊張早已成為全球關注焦點。蔡政府邀來的日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎，稱日美台要有「不惜一戰的覺悟」，更要台灣「做好打仗的心理準備」。但美國正有意與大陸恢復對話，甚至影響到副總統賴清德出訪過境安排，只能保持低調，不希望「灰犀牛」成為美中復談變數。

而兩岸的善意與敵意之間，往往摻雜著更多政治考量。例如觀光局年初設下百萬陸客來台的目標，但兩岸團客禁令迄未解除，業者期待仍然落空。台灣方面認為，兩岸應對等談判，才能同步解決恢復觀光旅遊問題。為安撫業者情緒，行政院長陳建仁表示會優先開放旅外陸客來台觀光。但過去旅外陸客年來台最多約十萬人，占整體市場百分之零點八。委婉的業者說至少政府釋出了善意，直白的業者則大批政府在玩文字遊戲，根本是「脫褲子放屁」。

問題癥結在於，兩岸都將開放措施視為重要政治籌碼。我政府一再表示，在疫情後希望恢復兩岸旅客有序交流，但苦於無法和大陸對等復談，而且大陸赴台團客、自由行都未開放。交通部長王國材說，如果只單向開放我團客赴陸，對國內旅遊業、餐飲業不公平。這其實是官方的託詞，兩岸在開放與善意表達上，有著極濃的政治盤算。

從去年底小三通開放過程，就可以看到政府「擠牙膏」式的兩岸對策，如果不是金門民間力促，甚至地方直接赴陸談判，政院一擋再擋，不得已才逐步由試辦、復航、中轉到五月大陸配偶親屬入台探親，包括兩岸直航航點的恢復，通常都是陸方先行，我方跟進。再看前總統馬英九安排陸生訪台的折騰，就可見政府在兩岸交流的口惠而實難至。

政府的不作為或難作為，關鍵當然有大選考量。但民進黨要繼續執政，賴清德應該展現確保台海和平的能力，必須透過具體政策力促兩岸降溫。同樣，陸方也需要有密切民間交流來維持「兩岸一家親」的期待，當下台海變數對美中台都沒有好處。兩岸得有進一步互動才能建構氛圍，改變局勢。

事實上，促進民間交流絕對是避免戰爭風險最有效的護欄，民進黨政府改變不了反中思維，處處以防陸對抗思考，就無法證明賴清德當選能為兩岸解套。這解套方案其實必須由蔡政府代為舖陳，這也就是蔡慰問北京洪災讓人關注的原因。但「擠牙膏式善意」無助穩定兩岸大局，必須以更多更大的善意，擴大兩岸民間交流，減少彼此對立仇視的誤判。誰先誰後開放不重要，政治面子也不重要，重要的是符合兩岸共利的正確作為，開放陸客、陸生將是重要起步。