聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／反毒或縱毒

聯合報／ 黑白集
30歲林姓科技設備工程師等3嫌犯租下豪宅，當起大麻自耕農牟利，遭嘉縣警緝毒破獲大麻栽種場。記者呂慧瑜／翻攝
30歲林姓科技設備工程師等3嫌犯租下豪宅，當起大麻自耕農牟利，遭嘉縣警緝毒破獲大麻栽種場。記者呂慧瑜／翻攝

近來幾個毒品新聞均成為焦點：閣揆陳建仁指示對毒品溯源斷根降低再犯、學生藥物濫用品項大麻占比增加、四年來查獲大麻量激增四倍，以及憲法法庭判決販賣一級毒品只能判死刑或無期徒刑違憲。一時之間還真把人民搞糊塗了：政府究竟想反毒或縱毒？

毒品不僅戕害個人健康，毀了無數家庭，更滋生其他犯罪，危害國家社會甚鉅，因此刑法列為重罪。縱使社會已漸接受吸食者帶有「病人」性質，但對於製造販賣毒品仍認為罪不可逭，釋字第四七六號解釋認為重判條文沒有違憲，即根基於此。

而今憲法法庭認為「情輕法重」，不符憲法罪刑相當及比例原則。正所謂「法有一定，情別萬端」，大法官或認為須保障刑責失衡個案人權，但又有多少人注意到與多數民心相違，乃至行政立法失能，非得靠大法官指示修法等問題？

台灣不時有人鼓吹大麻合法化，檢方面對前往國外吸大麻問題也指無法可辦，更有網紅在境外呼麻帶流行。相對地，新加坡最近卻在一周內接連絞死三名毒犯，雖遭人權組織譴責，仍堅持執行其全球最嚴厲的禁毒法，毫無妥協。

毒品危害，國人深惡痛絕。但政府說要溯源斷根降低再犯，卻對大麻和新興毒品盛行趨勢束手無策，而毒犯重判可能違憲，進牢還能爽坐外役監，難道連反毒戰爭也打假球？

毒品 大麻 憲法法庭

延伸閱讀

賣一級毒品判無期違憲 藍委：大法官對不起受害家庭

自稱明仁會招募少年當小蜜蜂 查獲子彈推給已逝父親

高雄毒防親子營上網就「秒殺」 活動登場近千人到場參加

影／北巿販毒男騎車遭攔檢 額頭冒汗忘記名字

相關新聞

聯合報社論／台獨金孫變身記：台灣民主的可能與限度

副總統賴清德出訪過境美國，行前力駁外界封號，稱台灣只有「政治金童」，沒有「台獨金孫」。賴更對「務實的台獨工作者」逐字釋義...

聯合報黑白集／反毒或縱毒

近來幾個毒品新聞均成為焦點：閣揆陳建仁指示對毒品溯源斷根降低再犯、學生藥物濫用品項大麻占比增加、四年來查獲大麻量激增四倍...

經濟日報社論／聚焦產業整合資源 驅動經濟發展

在內部需求恢復不如預期，外在環境仍然嚴峻的影響下，為了救經濟，大陸工信部、國家發改委、商務部等三部門在7月底聯合發布「輕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦