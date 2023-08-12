聯合報黑白集／郭台銘的伴跑者

郭台銘訪美歸來，除發表新書，也繼續在地方造勢拜廟。但陪在他身邊的，就只剩一些地方派系人物，不再有藍營小雞身影相隨。值得注意的是，在柯文哲表態不接受「郭柯配」後，因挺郭而退黨的彰化議長謝典林也直言，無法支持郭台銘「獨立參選」。至此，郭台銘宣布參選的決定也越發艱難了。

如果把這場二○二四大選看成一場馬拉松，郭台銘跑到現在，儘管身邊還有人牽著他的衣角；但看這氣勢，要抵達終點恐已無望。民眾黨那邊，已公開對他說「不」；藍營這邊，立委候選人均已「歸隊」侯營。如今郭台銘的「伴跑者」，只剩下一些可能別有所圖的地方人物，其陣仗看起來不是十分令人鼓舞。

這次的美國行，郭台銘有沒有見到傳說中的大咖季辛吉？他雖在職棒大聯盟場邊合影旅美好手張育成，但張育成旋即遭紅襪隊指定讓渡，似難有吸票效果。最糗的是，郭董臉書PO出和美經濟學家佛里曼談其「金門和平宣言」，但不久即刪文，也未見郭台銘說明原因。

以郭董平素交往，應享有廣闊的國際人脈；但一趟美國行下來，似未讓外界看到什麼驚奇。政治和經濟畢竟是平行線，短線操作不易奏效。至於國內地方的追隨者，又摟又抱好親熱，這些人心裡究竟在想些什麼？伴跑者的毅力，又有多少取決於對郭董財力的想像？