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聯合報黑白集／海賊的諾言

聯合報／ 聯合報黑白集
日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎（左）拜會台北市長蔣萬安（右），兩人相談甚歡。記者林俊良／攝影
日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎（左）拜會台北市長蔣萬安（右），兩人相談甚歡。記者林俊良／攝影

日本前首相麻生太郎訪台，演繹了什麼叫做政治的魔幻。他先跟蔡英文、賴清德惺惺相惜，又跟蔣萬安攀親帶故談他小時見過蔣介石，儼然藍綠一家親。他可能沒想過：蔡、賴的民進黨視蔣介石如寇讎，動輒即搬出來鞭笞？

更魔幻的是，麻生太郎當過堂堂日本首相，但談起雙邊關係，竟拿漫畫當譬喻。他說，《航海王》的主角魯夫從未背叛過朋友，藉此宣示日本不會背叛台灣，若台灣遭攻擊，更不會見死不救。

這是麻生自暴其短，讓人窺知他是以「中二」的眼光看世界？還是以為台灣人都是蒙昧無知的傻瓜，會把日本當成魯夫？就算日本真如魯夫，難道台灣能相信一個海賊的諾言？

國際政治比人際關係更現實赤裸，背叛才是常態。日本當年侵略的，不正是蔣介石領導下的中華民國？日本戰敗後歸還台灣，卻趁蔣介石在內戰失利，竟取蔣而代之，成了美國的遠東之錨，蔣這才和麻生的外公吉田茂成了盟友。但美中上海公報一簽，日本先奪走釣魚台，再搶在華府之前跟北京建交。這不是既背叛台灣，又背叛蔣介石？

麻生臉不紅氣不喘地跟蔣萬安套交情，又在蔡賴跟前誇魯夫，侃功實在了得。但這都比不上他大剌剌地指點江山，厚顏要台灣做好戰爭準備！台灣人民千萬別當漫畫迷，否則成了砲灰，恐還等不到魯夫的援軍。

日本 蔣介石 台灣人

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