聯合報社論／我進出口表現亞洲最差，別假裝榮景一片

財政部公布七月進出口統計，出口三八七億美元，年減十・四％；進口三○二億美元，年減廿．九％，出口衰退已是「連十一黑」。作為一個出口導向國家，台灣連十一個月出口雙位數衰退，是嚴重警訊。可悲的是，政府還不斷地充闊四下撒錢補貼，辯稱未債留子孫；許多媒體也裝作視而不見，讓這類經濟訊息淹沒在選舉硝煙中。這是害怕直面真相，或者連基本的分析因應能力都沒有了？

新冠疫情解封後，全球經濟未如預期好轉，相當程度拖累了台灣進出口貿易，這是毋庸置疑的。然而，這顯然不是唯一因素，不足以當成藉口。事實上，根據財政部發布的統計，對比亞洲主要出口國家，乃至日、美、德等國，我國今年一至七月進出口的衰退幅度遠大於其他國家，量變反射質變，才是最令人擔憂的事。亦即，除了全球不景氣因素，台灣受到兩岸貿易衰退和RCEP關稅壁壘的強烈衝擊，這是長期結構性變化，而非短期的景氣問題。

財政部的主要國家出口年增率比較表，讓人看了怵目驚心。我國一至七月出口累計衰退十六．九％，比起南韓的負十三％、香港的負十二．三％、新加坡的負十％、中國大陸的負五％，都要嚴重許多。日、美、德的數字則分別是負六．七％、正○．九％、正一．七％，遠優於台灣。進口方面，我國一至七月的進口累計年減廿．二％，南韓為負十．四％，香港負九．九％，新加坡負十三．四％，大陸負七．六％，台灣仍是亞洲最慘。日、美、德分別為負八．七％、負六．四％、負五．一％。

我國的七月出口統計，和中國大陸的出口統計在同一天宣布，多位親綠名嘴隨即在政論節目對大陸七月出口年減十四・五％出言狂譏。但如果他們留心看一下台灣的數字，就知道我們的成績絕不光鮮，而且更慘。深一層看，台灣對大陸的出口比重，從去年的四成二降至七月的三成四，充分說明了我國整體出口不振，主要癥結在兩岸貿易大衰退。其中可能因素有二：一是大陸經濟成長弱化，降低了對台灣的採購：二是大陸許多產業發展出「進口替代」的能量，對台灣的許多產品需求減低。尤其後者，意味著台灣出口市場面臨永遠性改變，台灣廠商必須有長期因應策略。

蔡總統一上任即推出「新南向政策」，希望減少對大陸的貿易倚賴，卻未見任何效果。今年以來，台灣對陸港出口驟減，我國只是被動受到牽動，並非「新南向」奏功。事實上，今年前七月我對東協國家的出口也驟減十五％，在所有出口地區中，僅對歐盟呈二・三％的正成長。尤其，RCEP去年正式生效後，日、韓、星、大陸輸往東南亞的產品關稅都逐漸減為零；而台灣是區域貿易協定的「孤兒」，仍繼續被課徵關稅，在競爭力不足的傳統產業，必然大受衝擊而難以為繼。換言之，無法加入RCEP，新南向只是死路一條。

出口連十一黑，是對貿易大國台灣的一記嚴重警鐘。蔡政府必須拿出對策，不能消極坐待景氣回春，更不能諱疾忌醫，假裝國家財政仍然良好，執政者仍有胡亂揮霍的本錢。比出口衰退更令人擔憂的，是「進口」的衰退幅度更大，資本設備進口年減兩成以上，半導體設備年減三成多；這反映的是廠商不看好經濟前景，因此投資意願低迷不振。如果企業不再投資，台灣未來的經濟成長動力要從何而來？

「廿年來經濟最佳」已是國王新衣，「債留子孫」則是現在進行式，蔡政府就別再假裝榮景一片了！