經濟日報社論／推動台股升格 三面向進擊

南韓今年積極爭取將其股市從MSCI新興市場指數升格到已開發國家市場指數，然而6月24日指數編纂公司明晟（MSCI） 在最新報告，仍然將南韓股市歸類在新興市場，並未做出任何調整，主要理由為韓元缺乏離岸外匯市場不利外資參與南韓股市，此一結果使南韓當局努力推動股市升級來吸引更多國外資金，再次落空，也讓南韓政府及監理機關感到失望，惟南韓積極推動股市升級至已開發國家指數的精神，非常值得台灣仿效，日前證期局官員也曾經表示，將會成立專案小組來研議，適時申請升格。

要達到MSCI已開發國家市場的條件有三，其一為經濟發展，該國人均總收入連續三年達到世界銀行高收入國家門檻的25%；其二為市場規模及流動性，該國市場至少五家公司達到已開發市場門檻，包括公司總市值41.33億美元、股票流通市值20.66億美元、年度交易價值比率達20%；其三為市場可達性，包括外資開放程度、資金進出便利性、市場效率性、投資商品可用性及市場政策穩定等都要非常高。

盤點台灣目前的經濟發展、市場規模及流動性及市場可達性之現況，必須具備MSCI已開發國家市場的三條件，其前二大條件已經達標，至於第三個條件市場可達性仍有部分待改善。根據2023年MSCI全球可達性報告，針對外資開放程度、資金進出便利性、市場效率性、投資商品可用性及市場政策穩定度等五大類共18項標準進行評估，依據報告內容，我國市場分類為新興市場，18項指標之中七項無需改善、八項尚可改善、三項需改善。

台灣未來要成功升等已開發國家市場指數，先決條件必須就市場可達性中三項需改善事項著手精進，首先是外匯市場自由度，尤其是新台幣無法自由兌換，特別是缺乏離岸貨幣市場，此一需改善事項和南韓如出一轍。他山之石更可以攻錯，南韓雖然升等失敗，但是政府仍規劃2024年下半年開放國內外匯市場，讓部分符合資格之國外金融機構直接參與銀行間外匯市場，並放寬離岸韓元交易管制，同時也考慮將外匯市場交易時間從目前的9:00~15:30，延長至半夜的02:00。我國的央行是否也該見賢思齊，通盤考量如何在外匯市場自由度上，做出突破性決策，例如循序漸進地建立離岸貨幣市場，並適度地放寬台幣兌換管制，以利外資更方便參與台灣股市。

第二項需改善事項為結算交割中預收資金的問題，台灣股市實施T+2交割周期，然因銀行未提供隔夜透支，且當地券商可能要求資金需提前到位。此外，ID制度使得問題更為嚴重，因投資人必須以自身名義辦理交割，無法以證券商名義彙總交割，金管會應責成交易所召集證券業者、銀行及機構投資人，提出解決預收資金的問題。

第三項需改善事項為外資登記及開戶的問題，目前制度外國投資人強制登記，且需要準備大量文件辦理，主管機關在風險可控之下，應力求簡化外資登記流程，並可研議廢除外資登記制，以法人機構識別編碼（LEI）或護照號碼來替代外資登記之可行性。

總之，推動MSCI將台灣升等已開發國家市場指數，一方面可以提升台灣資本市場在國際的能見度，另一方面也可以吸引更多國外資金，雖然升等後我國股市占已開發市場指數的權重較升等前小很多，但就長期而言資金量反而會增加，且我國與南韓均以科技產業為主之市場，雙邊資本市場結構及規模相似，若南韓升等已開發市場，而我國維持於新興市場恐影響國際投資人對台灣市場之觀感及其投資決策。金管會應協調央行大力促成，台灣資本市場方能更上一層樓。