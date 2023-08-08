經濟日報社論／美國經濟展現強大韌性

美國自去年3月起持續升息，利率來到22年新高水準，各方普遍預測這可能導致經濟衰退，但是迄今沒有發生；美國勞動市場仍很熱絡，消費力強勁，股市強力反彈，房市堅穩。聯準會主席鮑爾上月底宣布利率目標區間上調時，還罕見地使用「軟著陸」一詞，令人對美國經濟前景添增幾分信心。

美國經濟和未來的通膨趨勢究竟如何？鮑爾說的很清楚，當前完全有理由放慢升息速度，未來的升息進程依然看數據決定；在連續升息之後，美國通貨膨脹水平顯已回落。6月消費者物價指數（CPI）按年上漲3%，而一年前的漲幅為9.1%，剔除食品和能源後的CPI為4.8%。

通膨水平降至2%是聯準會設定的目標。美國經濟的強勁表現，已使聯準會所希望的軟著陸可能性愈來愈大，有機會擺脫衰退。當然，升息見頂不意味衰退風險已經化解。在高利率條件之下，美國資本市場和就業需求所承受的壓力可能更大，市場需求仍存在萎縮的可能；可喜的是，衰退跡象迄今未展露，「抗通膨、軟著陸」似乎不是渺不可期。

從歷史經驗看，升息抗通膨多半付出經濟衰退的代價，造成經濟衰退的「硬著陸」情況。眾多經濟學家對持續近一年半的持續升息將造成衰退的預言可能是誤判了。為什麼會看走眼呢？一個普遍的原因是受金融指標誤導，就是所謂「殖利率曲線倒掛」，意指短期公債殖利率變得比長期公債殖利率還要高，這種反常現象過去多精準預告衰退將至。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼不以為然，他指出，殖利率曲線倒掛的意義普遍遭到誤解，其實殖利率曲線倒掛並不會造成一波衰退，只是隱含對聯準會未來政策走向的預期，預測未來將大幅調降利率；也就是說，殖利率曲線倒掛其實不應當作「獨立證據」，只不過反映「衰退將來臨」的市場共識，而那種共識是不確定的。去年3月起大幅升息，至今不但尚未導致衰退，經濟反倒顯得出奇強韌。

各項先行指標與經濟短周期指標比較，可以發現美國經濟確實正邁入短周期的復甦階段。製造業PMI 7月再度抬頭，延續上升勢頭，說明美國經濟開始了上行的新趨勢階段。而且，儘管借貸成本偏高，經濟不確定性大，但許多企業仍在進行長期投資，體現了投資者對美國經濟向上的良好預期。可以判定，美國經濟表現出強大的周期波動韌性，總需求極可能已觸底回升。

美國經濟在這輪大幅升息過程中保持了經濟周期波動的韌性，究竟憑什麼扛住了大幅升息帶來的經濟衰退壓力？首先是外國資本源源不斷流入，活絡了投資與市場。俄烏戰爭惡化了歐洲投資環境，全球經濟不確定性增加，美國成為相對安全的避風港，資產受到青睞，升息更使得利差和避險的雙重因素發酵，驅動全球資本大量流入美國，產生明顯的投資拉動效應，為美國經濟韌性提供了有利的支撐。

其次，2022年以來，為了促使製造業回流美國，實現再工業化，美國政府啟動了一系列產業政策，如《基礎設施法案》、《晶片與科學法案》、《通膨削減法案》，對於促進就業、抑制產業空洞化、吸引外商直接投資等方面起了積極作用。美國企業正快速將供應鏈遷回，2022年以來，製造業投資快速成長，今年一季的製造業固定投資成長高達16.8%，在一定程度上對沖了高利率對投資的抑制作用，因而吸引了36.3萬個製造業回流與外商直接投資的工作機會，2023年第1季度增加了10.2萬個工作機會，預計今年將達40萬以上。製造催生就業機會的同時，勞動力市場的韌性也對消費韌性形成支撐。美國經濟的韌性於焉大大增強。