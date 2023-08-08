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聯合報黑白集／土石流與美食展

聯合報／ 聯合報黑白集
南投縣仁愛鄉因豪大雨，土石流災情慘重，鄉內對外交通受阻，災害復建工程持續進行中。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉因豪大雨，土石流災情慘重，鄉內對外交通受阻，災害復建工程持續進行中。記者賴香珊／攝影

中颱卡努雖已遠離，但外圍環流帶來超大豪雨，重創中南部，其中又以南投縣災情最慘。土石流淹沒道路、加油站、民宅，掏空飯店地基，畫面令人怵目驚心。軍警消冒險救援，也令人動容。

同一時間，新聞畫面裡的蔡總統卻現身「台灣美食展」，品嘗各種限定美味，除了全雞宴、客家小炒披薩、烏魚子，還「親自手沖咖啡與調酒」，好不愜意。此前一天，蔡總統則是安排了拜廟行程，名為參香，實則是選舉攤。對照災區滿目瘡痍、民眾倉皇逃生，可謂萬分諷刺。

當然，作為國家元首，第一時間若親赴災區勘災救災，其實並無實質幫助。綠委伍麗華「前進災區」，拉國軍拍照，並拍影片上傳臉書，也是作秀。然而，蔡總統對於南投災情只是「臉書關心」，其餘一切行程照舊，甚至大啖美食；災民看了，恐怕很不是滋味。

相對蔡總統的冷漠，正副閣揆陳建仁、鄭文燦，則不忘「借災發揮」。在中央災害應變中心，陳建仁大誇民進黨執政的高雄「提前撤離災民」，暗指國民黨執政的南投「物資準備不足」。到南投坐鎮的鄭文燦，身後民進黨立委、議員一字排開，感謝對象也只有綠營有名有姓。救災政治學，總是滿滿的「分別心」。

從蔡總統的美食秀，到陳建仁、鄭文燦的政治秀，都可看到「關心民瘼」悉屬空言。

南投 美食 鄭文燦

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