聯合報社論／國民黨先提升戰力，才有好條件談聯盟

國民黨總統參選人侯友宜訪日返台，黨內年輕世代議員、立委參選人與基層前往接機，讓支持者看到正面訊息。在郭台銘似將集結連署大軍之際，更需黨中央和侯辦積極對執政黨出擊，結合立委參選人密集造勢，才能打開困局。藍營喊團結已久，但黨內面對各種結盟主張三心二意，游移在推動在野聯盟和衝高侯友宜支持度之間不知先後輕重，恐怕落得損兵折將。

當下賴清德及柯文哲選情都面臨瓶頸，侯友宜則欲振乏力。諷刺的是，賴柯砲火相向，國民黨多是被內戰所傷。侯營沒有黨機器號令全黨，考量內部團結又不能對自己人喊打喊殺。國民黨中央在提名前沒替侯友宜撐腰，固然是維持黨內和諧，但在綠營黨政聯手羅織「幼兒園餵藥案」時，黨中央也是後知後覺，毫無全黨迎戰的覺悟。如今，國民黨正式提名侯友宜，黨主席朱立倫也該站出來扛起這場選戰，帶領母雞和小雞各就各位。

朱立倫若不能將侯友宜的選戰視作全黨戰役，將總統與立委選戰整合調度，難保不會重蹈四年前覆轍。作為最大在野黨，面對六成支持政黨輪替的民意，選民卻只看到國民黨深陷整合困局中，對郭台銘挖牆腳投鼠忌器，對柯文哲抱著藍白合的樂觀期待，卻不腳踏實地埋鍋造飯打自己的選戰；挑戰賴營的聲量與去年底大勝的底氣，差如天壤。國民黨欠缺大黨的自信，只想玩「一加一大於二」的投機遊戲。

在野三方勢力都拋出政治聯盟的菜，爭取六成反綠選民支持。但從本質來說，一個政黨提名參選，首要任務是組建在野聯盟嗎？說穿了，部分藍營人士看衰侯友宜，便盤算走捷徑，力推郭侯配、藍白合之外，甚至有打著藍旗替郭台銘催生「郭柯配」者，還理直氣壯聲稱救選情。選民看藍營內鬥內行，已膩煩至極。朱主席一度對倡議「政黨輪替大聯盟」的羅智強祭黨紀，自己卻在全代會主張「重返執政後，組成執政大聯盟」。雖說的是執政後，卻讓黨內人心雜遝。

黨中央及侯辦準備下鄉造勢，朱立倫說不清楚執政大聯盟是政見，還是下階段選戰對策，黨內無所適從，豈不抵消造勢成效？若黨主席可倡議政治聯盟，另一群要替郭董開辦連署的藍營議長與派系頭人，黨中央又要如何處理？

藍營把在野聯盟看得太樂觀。從合縱之術來說，白營選票最大化是攻綠禮藍，吸納淺綠及對國民黨失望者，緊咬賴營以綢繆最後棄保藍軍，因此斷不可能削弱自身。若國民黨不能殺出血路衝高候友宜支持度，又怎能讓民眾黨重新考量合作可能？

朱立倫面對各種「大聯盟」主張，必須正視這究竟是團結的解藥，抑或是裂解政黨的伏筆。朱立倫更該自問：國民黨是否有應對無法整合郭柯的準備？若根本不存在選前整合的可能，國民黨理當及早回到正規戰，認真面對民進黨，用論述、政策和人格特質爭取認同。

藍營不乏批評侯友宜缺乏口才、魅力的聲音，卻吝於發揮他的優點。朱立倫曾與蔡英文對戰，應最清楚民進黨如何包裝這位至今依賴讀稿機的對手，國民黨為何做不到？侯友宜可以成功完成訪日任務，顯然在國民黨幕僚輔助下，他能在外交舞台上取得認同。朱主席應堅定心志，整合黨內力量對執政黨發動攻勢，目前內政外交有太多議題可讓侯友宜及立委參選人合作發揮。

國民黨認真打選戰才能找回支持者，清談結盟只是讓挖牆腳和炒作棄保得到正當性。候友宜也到了破釜沉舟的時刻，不站出來一夫當關，藍營就是一盤散沙。