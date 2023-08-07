聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／四千億救錯少子化

聯合報／ 黑白集
近年來，台灣年輕族群不婚不生的比例增加，連帶造成少子化等問題。 圖／聯合報系資料照片
近年來，台灣年輕族群不婚不生的比例增加，連帶造成少子化等問題。 圖／聯合報系資料照片

近來蔡政府不少政策遭質疑，包括前瞻建設、社宅政策、能源轉型及特別預算債務過多等。對此，蔡總統辯稱：沒有「債留子孫」。有沒有債留子孫，審計部已有檢討，就留給後人評價，一味推給前朝並無助益。此外，蔡總統還有一項政策徹底失敗，那就是一敗塗地的少子化問題，她真的愧對台灣。

二○一六年蔡英文剛上任時，政府搶救少子化的預算是一五○億元，其後逐年增加，今年增為一○八八億。這七年加總，約莫花掉四千億元。然而，二○一六年台灣新生兒還有廿點八萬人，去年卻只剩十三點八萬人，六年足足少了七萬人。今年更慘，上半年僅有六點六萬新生兒，估計全年不到十三萬人。

年年膨脹的搶救少子化預算，換來的卻是節節下墜的出生率，到底錢都撒到哪去了？動聽的口號一大堆：○到六歲國家一起養、育兒津貼加倍發、平價教保服務、幼托整合等等，銀子大把大把地花，補貼則補了又貼，大家卻只能眼睜睜看著新生兒日漸稀少。蔡總統要不要問問專家：政策是不是沒對準問題？

審計部的報告點出一個重要癥結：去年，台灣廿到四十四歲的適婚男性的未婚比率是六成三，同齡女性則為五成二。當全台有過半年輕人無意結婚或組織家庭，政府卻拚命砸錢在托育補貼，根本是把錯脈、開錯藥單。

少子化 新生兒 育兒津貼

延伸閱讀

新北市高中職免試續招名額銳減1千多人 私校看法兩極

馬辦批蔡總統把債務推給馬英九 綠委反嗆舉債歷史新高

蔡總統稱沒有債留子孫 呂秀蓮：抓數目字誤導民眾不好

審計部：租屋黑市現象 致中央地方租金補貼執行率低

相關新聞

聯合報社論／國民黨先提升戰力，才有好條件談聯盟

國民黨總統參選人侯友宜訪日返台，黨內年輕世代議員、立委參選人與基層前往接機，讓支持者看到正面訊息。在郭台銘似將集結連署大...

聯合報黑白集／四千億救錯少子化

近來蔡政府不少政策遭質疑，包括前瞻建設、社宅政策、能源轉型及特別預算債務過多等。對此，蔡總統辯稱：沒有「債留子孫」。有沒...

經濟日報社論／務實面對台灣農業的挑戰

農委會升格為農業部，日前正式揭牌成立；在升格的同時，冀望台灣農業也能同步成長。

聯合報社論／倚美增疑賴，靠日添不安，誰能信賴？

二○二四總統大選已經在外交與國安領域開闢戰場，各陣營對美日外交與兩岸關係的立場主張和處理能力，成為民眾檢驗各總統參選人的...

聯合報黑白集／戳破居住正義氣球

民進黨總統參選人賴清德才掛保證說蔡總統卸任前廿萬戶社宅一定兌現，審計部「政府直接興建社宅」執行率僅六成的決算報告，不但真...

經濟日報社論／軌道建設宜汰蕪存菁

總統參選人柯文哲日前在臉書上指出，受到通膨與缺工等影響，目前各縣市已經動工軌道建設的自籌款，從3,909億元暴增到5,5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦