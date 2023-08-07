聯合報黑白集／四千億救錯少子化

近來蔡政府不少政策遭質疑，包括前瞻建設、社宅政策、能源轉型及特別預算債務過多等。對此，蔡總統辯稱：沒有「債留子孫」。有沒有債留子孫，審計部已有檢討，就留給後人評價，一味推給前朝並無助益。此外，蔡總統還有一項政策徹底失敗，那就是一敗塗地的少子化問題，她真的愧對台灣。

二○一六年蔡英文剛上任時，政府搶救少子化的預算是一五○億元，其後逐年增加，今年增為一○八八億。這七年加總，約莫花掉四千億元。然而，二○一六年台灣新生兒還有廿點八萬人，去年卻只剩十三點八萬人，六年足足少了七萬人。今年更慘，上半年僅有六點六萬新生兒，估計全年不到十三萬人。

年年膨脹的搶救少子化預算，換來的卻是節節下墜的出生率，到底錢都撒到哪去了？動聽的口號一大堆：○到六歲國家一起養、育兒津貼加倍發、平價教保服務、幼托整合等等，銀子大把大把地花，補貼則補了又貼，大家卻只能眼睜睜看著新生兒日漸稀少。蔡總統要不要問問專家：政策是不是沒對準問題？

審計部的報告點出一個重要癥結：去年，台灣廿到四十四歲的適婚男性的未婚比率是六成三，同齡女性則為五成二。當全台有過半年輕人無意結婚或組織家庭，政府卻拚命砸錢在托育補貼，根本是把錯脈、開錯藥單。