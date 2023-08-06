聯合報黑白集／戳破居住正義氣球

民進黨總統參選人賴清德才掛保證說蔡總統卸任前廿萬戶社宅一定兌現，審計部「政府直接興建社宅」執行率僅六成的決算報告，不但真實反映上有政策、下有對策的市場現實，更一針戳破民進黨政府吹了許久的居住正義氣球。

蔡英文用社宅政見攫取青年選票，但無論是因為土地取得困難、興建耗時，或是向建商傾斜，政府興建社宅既有及完工戶數僅兩萬多戶，即使努力灌水，連工地模型和紙上社宅統統算上，人民仍然認為社宅就是跳票。

審計部報告指政府已建社宅遠低於弱勢族群需求，遑論青年；至於租金補貼，也因租屋黑市現象無法發揮政策效益。講白話，就是社宅杯水車薪、補貼助漲租金，以致居住困境依舊。

從現實面看，由於房價上升，房租報酬率約僅百分之二點五，租金上揚早已是現在進行式；如今房價所得比近十倍，遠高於國際標準的四至六倍，政府打房還要斟酌力道，以免釀成金融風暴。

說穿了，薪資停滯不前、房價居高不下、租金驚漲不停，弱勢與青年的居住困境，那裡是選前口號或撒幣所能解決？賴清德曾提醒青年房價在降，被酸活在平行時空；現在加碼蔡英文跳票政見，社宅、包租代管加租金補貼，堆出百萬戶願景。但他說的租屋需求僅八十萬戶，所以還留二十萬空戶養蚊子？