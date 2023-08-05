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聯合報黑白集／弔詭，衰退救供電
今年夏天超熱，原應出現一波用電高峰；意外的是，七月用電卻未如預期破紀錄。台電統計，七月最高尖峰負載僅三九六一萬瓩，比預估的四一○○萬瓩少了一三九萬瓩。這是十一年來首見的七月用電衰退。
大熱天用電衰退，追根究柢，並非民眾的「耐熱度」變高，而是景氣變差，工業部門的用電因而降低。這種現象，其實去年下半年即已經顯現，受全球供應鏈中斷影響，工業部門用電年減二．八一％。今年愈發嚴重，工業用電年減六％，其中紡織業和金屬製造業減幅均達兩成，最為嚴重。很明顯，用電減少和景氣不佳息息相關。
說來弔詭，在用電尖峰的炎炎夏日，民眾可以整天開著冷氣而沒跳電，竟是拜「景氣衰退」之賜。這條線索，未免讓人隱隱感到不安。台灣的用電結構，工業用電占整體電力消費的五十六％，住宅用電僅占十八％，服務業用電占十六％。所以，一般民眾今年夏天能夠奢侈用電，確實是工業部門生產衰退所留下的餘裕。
工業生產衰退已持續超過一年，人們雖吹著冷氣，但能不為經濟感到憂心嗎？本屆「唐獎」得主美國經濟學家薩克斯近日直言，台灣的能源政策是「即興演出」，因為天然氣和燃煤加總高達八成，毫無「去碳」的思維。正因如此，政府靠衰退救供電，才更令人心裡發毛。
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