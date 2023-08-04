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聯合報黑白集／過境華府怎是骯髒念頭

聯合報／ 聯合報黑白集
副總統賴清德12日出訪巴拉圭，將過境美國紐約與舊金山。圖／聯合報系資料照片
副總統賴清德12日出訪巴拉圭，將過境美國紐約與舊金山。圖／聯合報系資料照片

賴清德出訪巴拉圭，來回將過境美國紐約與舊金山。外交部特別強調，從未打算過境華府，或拜會美國在台協會總部。民進黨立委還放話，批評國民黨駐美副代表秦日新散播「賴清德爭取過境華府」的消息，是故意「搞破壞」。

我國正副元首踏上美國的途徑，就是出訪友邦過境轉機，外界也慣以過境地點當成禮遇高低的指標。賴清德此行若能進入華府，或前往鄰近的維吉尼亞州阿靈頓市之在台協會（ＡＩＴ）總部，自是超級利多。在野黨即使嘔在心底，表面也得肯定外交突破；對於希望「走入白宮」的賴清德，更是邁出重要一步。

因此，綠營的指控就不免令人困惑。選戰方殷，在野黨說賴爭取進華府，明明是在加油，怎麼說是搞破壞？執政黨忙不迭地否認，還說是被栽贓，反應未免太奇怪。

政治人物心底效忠的，不論是中華民國或是台灣國，難道不想被當作堂堂正正的一般國家看待？不希望國家的正副元首能到訪華府或白宮？綠營本就自認與中國無關，有此想法也是天經地義；怎麼被在野黨一說，就成了想都不能想的骯髒念頭？

不難想見，「疑賴論」在華府，平靜水面下仍暗流洶湧。賴陣營當然仍可說嘴：看啊，「務實台獨工作者」果然務實；害怕美國老大哥不開心的程度，遠超過對「正常國家」的期待！

華府 美國在台協會 賴清德

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