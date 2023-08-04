聯合報社論／維戈港VS.前鎮港：比一比才知什麼叫前瞻

高雄前鎮港申請三千萬元補助改善設施，前閣揆蘇貞昌主動加碼為八十一億元，寫下了灰姑娘變公主的傳奇。此案引起各界對蔡政府「獨厚高雄」、「重綠輕藍」的批評，南、北政治人物交相駁火；漁業署則稱，這項補助「符合產業及地方期待」。撇開厚此薄彼的爭議不談，有民眾提出西班牙維戈港作為對比，維戈港面積為前鎮港一六八倍大，改建經費僅一百億元，卻充分展現友善環境及節能減碳思維；在前鎮港，則嗅不到任何「前瞻」氣息。

維戈港（Vigo）位於西班牙西北部的加利西亞省，面臨大西洋，是全球最大的漁港，也是最忙碌的魚貨中心。歐盟的歐洲漁業管理機構就設在此處，不少非洲及中南美的漁業公司也把基地設在這裡。台灣遠洋漁業規模居全球第三，而前鎮港是全台最大漁港，每年有兩千多外籍船員隨漁船入港卸貨整補。因此，兩個漁港在各方面都有相當之處，大可一比。

先談前鎮漁港。前鎮港最初向中央提出三千萬元的補助申請，主要是作為維護漁港基本運作及碼頭泊地疏浚之用，這是單純的營運維護思考。而蘇貞昌大手筆加碼為八十一億元，則側重前鎮港的全面環境提升。這八十一億經費的分配如下：廿五億元用於建造深水碼頭，廿七億用於改建卸貨場及魚市場的作業空間，十五億用於漁港及鄰近社區的汙水下水道，四億多用於興建多功能船員會館、商店，另七億多用於修繕漁港及漁會大樓外觀。

上述的經費用度，看起來相當老套，卻也稀鬆平常，也很難說有什麼蹊蹺或異樣。但問題就在這裡：由一個或一群老官僚拍板決定的事，前鎮漁港就該擴建大樓、碼頭，更新拉皮；除此之外，這些大官們似乎再也擠不出任何更「前瞻」的發想了。然而，看看維戈港的改造，一開始就對準歐盟的《綠色協議》、海事法規及生態多樣化目標，要從各方面將自己打造成一個綠色的港口，而不只是在海中及岸邊添加灰色水泥建築而已。

為此，維戈港的改建，由包括了西班牙、以色列、丹麥三國的四個集團參與設計建造，因此有縝密設計。例如，船塢的建造採取仿生結構的改良水泥，設計成人工魚礁，使基礎設施從「灰色」變成「綠色」，對環境更為友善。值得注意的是，港區中也設置「碳捕捉」及港口脫碳設計，並設有ＬＮＧ儲存站，包括車輛充電樁及先進的氫氣充氣站，目的都在減少碳排。港區也建立噪音汙染減量監測，及設置水下生物多樣性觀測專區，將減碳、降噪、保育納為公共工程的具體目標，並讓民眾參與監督觀察。

觀察維戈港的諸多先進設計構想，再對比高雄前鎮漁港的大肆擴建，兩者最大的不同顯然不在經費的多寡，而在主事者理念的高低落差。維戈港想要做的，是以全球第一大漁港的地位，表現符合自己身分的責任和創新理念，善盡身為地球一分子的環保義務。但蔡政府在前鎮港所做的，卻只是透過大撒幣來換取地方和漁民的效忠，卻從未思考在這樣的公共工程中有什麼理念可作為民眾表率。

漁業署說，中央對前鎮漁港的補貼，符合產業及地方的期待。這話或許沒錯，但基本上出發點是狹隘的，因為只照顧了一小撮人的利益，卻從未想到對全民乃至對環境的多元責任。維戈港僅花了百億經費改建，卻全面對能源、空汙、噪音、生態作出前瞻反思，並逐一落實在不同的項目上。反觀蘇貞昌，那句「吃魚還不准建漁港」，只映照大人物的小腦症。