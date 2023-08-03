聯合報社論／什麼樣的政府，會把人民分等級給臉色

這次總統大選，前瞻建設成效不彰受到外界廣泛議論。與此同時，隨著審計部公布各縣市所獲之前瞻補助款，人們赫然發現，首都台北市補助款竟僅居全台第九名，比屏東、雲林、嘉義等縣都少；而得到最多補助的高雄市，經費則高達北市的六．八倍。原來，一個政府還可以將人民依政治顏色分等級，給予不同的待遇。

根據審計部的報告，前瞻預算中央共補助地方五三五八億元，其中高雄即獲得一二六五億元，占掉四分之一，居全國第一。其餘依次為新北市的九二七億元，桃園市七四八億，台南市二九四億。第五名之後，依次為嘉義縣二四三億，台中市二二八億，屏東二二二億，雲林二○三億，第九則是台北市的一八四億元。眼尖的民眾應該注意到：第五名以後的縣市，所獲補助款連高雄市的「尾數」都還不到。什麼是分配不公，這就是分配不公！

表面上看，藍營執政的新北得到九百多億補助款，並不算太差。事實上，由於主持預算分配的前閣揆蘇貞昌擔任過新北市長，其女兒蘇巧慧則是新北立委，因此形式上無法太過剋扣新北市。但換一個角度看，新北市人口是高雄的一．五倍，它所得到的補助款，與其城市發展所需對比，仍不成比例。

再看，台中市人口二八二萬人，居六都第二，但前瞻補助款卻落居六都倒數第二，僅略高於台北市，甚至輸給人口不及其五分之一的嘉義縣。蔡政府這樣分配前瞻經費，敢說沒有私心嗎？荒謬的是，民進黨台中市議員卻將矛頭對準盧秀燕，指責她「爭取不力」，才會連林佳龍任內爭取到的七百億軌道預算都未能守住。但反過來看，只因盧秀燕擊敗林佳龍繼任市長，中央政府就把林佳龍爭取到的數百億軌道預算都「沒收」；這樣的政府，有任何治理國家的長遠眼光及公平胸襟嗎？或者只是把預算當成工具，作為自己對人民「分而治之」的奬懲武器？

再看一例，即可印證高雄所獲補助款之不合理，到了多令人瞠目結舌的地步。高雄前鎮漁港需要整建，地方上申請三千萬元經費補助；案子到了中央，蘇揆大筆一揮，一口氣竟給了八十一億元。此事引發爭議，蘇貞昌卻大剌剌回稱，「吃魚還不准修建漁港」。這種民粹式金句，不堪一駁：吃魚應發給釣竿、漁船，誰說一定要花大錢修漁港？何況，地方明明僅需整建港口設施，中央卻強迫他們大肆改造：萬一最後無法完成，虛擲經費的責任要算在誰身上？

更別忘了，在一九九九年之前，高雄港曾蟬聯全球第三大貨櫃港達八年。但在民進黨高雄執政的這廿多年來，高雄港的地位不斷滑落，如今已降為全球第十八名，風華盡失。高雄港的失色，說明政府要掌握的是時勢和先機，外加積極的經營，才不會使優勢白白流失。對照前鎮漁港，政府只會撒錢增建硬體建設，只不過是蘇貞昌想留名前鎮漁港罷了。就像他在屏鵝公路展現的「種樹百里」雄心，半年燒光七十八億元；除了他對屏東老家的無盡私心厚愛，沒有換得罵名嗎？

民進黨在野時，曾口口聲聲追求區域均衡發展，要求預算公平分配。但蔡政府執政七年，人們看到的卻是中央狹隘的「重綠輕藍」，把人民依顏色分等級，並利用經費分配及計畫准駁對地方作出歧視性待遇，公然徇私。攤開前瞻計畫補助這筆爛帳，這種政黨私心及分配不公，醜態畢露。可議的其實不是台北市、台中市受到冷落，而是中央執政者如此擺明歧視，而毫無愧色。