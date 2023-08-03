經濟日報社論／發展演唱會經濟 帶動城市榮景

想要參選總統的郭台銘，5月曾在高雄演說，指高雄曾是全世界最大的貨櫃港口，最理想的亞太貨運中心所在地，但都不見了；其實現在的高雄，最流行的是演唱會，但真的能用「演唱會經濟」撐起逾200萬人的都市嗎？

除了製造業，現代經濟新崛起的是娛樂業，而最重要的目標客群是Z世代，這群自1990年代中期至2010年出生的人，目前已經占全球人口35%，他們是互聯網世代，對於自己重要的事，一擲千金，毫不吝惜，再加上三年疫情，大家都悶壞了，一有機會，就報復性出遊，報復性的看演唱會。

「演唱會經濟」的出現，首推「碧昂絲效應」；超級天后碧昂絲有許多死忠歌迷，他們又名「BeyHive」（蜂巢），顧名思義「女王蜂在那兒、蜂巢就在那兒」；碧昂絲睽違七年的個人巡迴演唱會，今年5月從瑞典首都斯德哥爾摩起跑，歌迷瘋狂搶票，連續兩晚，每場46,000張的演出門票銷售一空，市區的飯店根本容納不下，蔓延到隔鄰城市，機票、餐廳與住宿供不應求，經濟學家原本預估5月份通膨約9.2%，結果升至9.7%，足足有0.5%的「碧昂絲效應」。

更厲害的，當屬美國最當紅的流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在今年開始的時代巡迴演唱會（The Eras Tour），從美國出發，於明年8月在英國結束，單單在美國的半年，以每位觀眾平均花費1,300美元計算，將給美國經濟創造50億美元的收入，巨大的經濟效應，讓各國豔羨。

被泰勒絲演唱會「跳過」的加拿大，便有議員在下議院提出質詢指出，泰勒絲沒有到加拿大演出，不但是歌迷的損失，「加拿大也喪失她所能帶來的經濟效益」。

泰勒絲明年2月將巡迴澳洲，在萬物皆漲時期，動輒1,249美元的演唱會門票還是被秒殺，有經濟學家估計，泰勒絲演唱會替澳洲帶來的經濟效益，堪比一次奧運。

泰勒絲演唱會在東南亞地區只在新加坡開唱，日期定在3月上旬，因為新加坡大華銀行的信用卡卡友可獨家享有公開銷售前的預購機會，各地歌迷紛紛搶著申請大華銀行的信用卡，整體申請量大增45%，一舉讓大華銀行成為信用卡競爭群中的佼佼者。

近來飽受經濟蕭條之苦的中國大陸，也感受到「演唱會經濟」的效應，周杰倫2023嘉年華世界巡迴演唱會，7月初才剛在海口結束，僅僅四天內就吸引了15萬人入場，甚至還有超過3萬名買不到票的歌迷，擠爆五源河體育場周邊，只為感受演唱會的氛圍，人潮更帶動當地旅遊營收達到人民幣9.7億元，其中境外遊客達到9.5萬人次，占遊客總數的61.5%。

在台灣，做得最成功的是高雄，在揮別疫情陰霾後，高雄市搶得機先，開始「演唱會元年」；世運主場館，最多可容納5萬人，天團接棒開唱，從韓團BLACKPINK到五月天，英倫天團COLDPLAY也宣布，指定這場地兩天舉辦10萬人演唱會，再加上能容納1.5萬人的高雄巨蛋，比起台北，條件優厚太多。

高雄在場館的優勢下，再搭配政策推廣，讓演唱會帶動夜市跟旅宿，今年以來已經舉辦28場大型演唱會，除了BLACKPINK、五月天，還有張惠妹、伍佰都到港都開唱，總計吸引58萬人次來到高雄，年初至今短短幾個月，就創造出超過11.6億的觀光產值。

其實台北生活機能完備，住宿能量巨大，更有潛力來開發「演唱會經濟」，但是場館是最大的問題，所幸即將完工的台北大巨蛋預計今年秋天展開試營運，大巨蛋最多能容納4萬名觀眾入場，不過在以運動賽事為為主的前提下，會先舉辦不超過1.5萬人的棒球賽，之後才會開放演唱會。

許多藝人都迫不及待想要當演唱會破蛋第一人，我們期望看到台灣泰勒絲能夠早日出現，也希望「演唱會經濟」能成為推動城市活絡的新機制。