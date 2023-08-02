經濟日報社論／民營經濟或許是大陸脫困契機

中國大陸當前經濟形勢確實面臨了罕見的困難。6月出口及進口跌幅進一步擴大，進出口總值年跌10.1%，6月CPI與去年同期相比持平，PPI則同比下降5.4%，反映了經濟的低迷，也增添會否進入通縮的憂慮。還有，就業形勢也相當嚴峻，青年失業率6月竟高達21.3%。可以看到，中國當前經濟面臨的困難遍及生產、就業到貿易、物價等幾乎每一個領域，不誇張地說，這或許是改革開放40多年來所僅見。

最容易看到的原因，自然跟內、外兩個特殊形勢有關。一個是過去三年為防控疫情採取的各種措施對產業鏈造成的衝擊與破壞；二是自2018年以來，迄今方興未艾的美中經濟戰。這兩個形勢，對中國經濟都造成沉重的打擊，前者雖在復原之中，但需要時間；後者則仍在持續甚至還在加劇之中，充滿高度不確定。

但這僅是表象的觀察，深層次看，中國當前的經濟困境也是長期以來先後進入三個重大誤區的結果。所謂「誤區」，意指當時覺得十分正確的政策，其實有著嚴重錯誤，只是當時不察，直到後來才發覺不對時，已經付出了昂貴代價。

第一個是「房地產經濟誤區」，把房地產視為拉動經濟的支柱產業，這在短期間的確對生產、就業、稅收都作出了貢獻，卻也因房市泡沫帶來了極大後遺症。此一誤區，直到執政當局作出「房子是用來住的，不是用來炒的」正確定位後才得到矯正，但後遺症導致的「資產負債表」失衡卻需要相當時間才能修復，這個過程必然是艱困的。

第二個是「地方債經濟誤區」。為了推動地方經濟，在缺乏「財政紀律」的約束下，地方政府競相通過發債籌措財源，結合原本也是錯誤的土地經濟，一時間確實把經濟搞的紅紅火火，但土地總有賣完之時，發債也有到頂之日，目前的情況，地方經濟的動力終於熄火了，地方政府不但財政拮据，公務員被迫減薪，長期積累形成的地方債規模還給金融安定埋下了巨大隱憂。

第三個是「產權改革誤區」。1979年開始的改革開放，包括價格改革與產權改革兩大塊。幾十年下來，價格改革都做得很好，但產權改革卻遠未到位。中國大陸在1978年之前，所有企業均為公有國營，嚴重束縛了生產力，降低效率，1979年開始，一方面開放及允許民營經濟出現（包括個體戶、民企與外企），一方面對國企進行改革，此即所謂的「混合所有制」。這在改革的大方向上是正確的，幾十年來，中國民企在出口創匯、就業、稅收各方面都作出巨大貢獻，遠超過國企。但國企在社會發展卻肩負許多民企難以承擔的任務，如軍備產業、基礎建設、社會扶貧等，因此，這種具有中國特色的混合所有制無論在理念上或運作上皆有可取之處。問題出在或許深受極左思想教育的影響，對民營企業及私有經濟始終未能徹底的思想解放，對民營經濟的政策時不時會出現動搖，民企不但在經營上難以取得公平競爭的環境，甚至還經常面對政策的不確定性，長期下來，自然不堪折騰。

當前中國經濟的困境，除了疫情效應與美中對抗外，很大程度是這三個深層次問題長期積累下來的效應，換個角度看，這也恰恰是中國經濟未來發展潛在的改革空間與契機，尤其是民營經濟的部分。國務院日前發布的《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，引發各方的高度關注與期待，不令人感到意外。只是發布類似主題的文件，從2005年以來，先後已有五次之多，為何許多問題尚未解決，需要一再發布，這恐怕是一個更深層次的問題需要探究。

總之一句話，中國經濟確實面對了相當的困難，但前景並不黯淡，因為還存在著不少潛在的改革紅利。