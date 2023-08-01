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聯合報黑白集／你哪個單位的？

聯合報／ 聯合報黑白集
世界警察消防運動會選手拿國旗遭阻，行政院副院長鄭文燦（前排中）表示支持國際賽事非正式儀式拿國旗。記者曾增勳／攝影
世界警察消防運動會選手拿國旗遭阻，行政院副院長鄭文燦（前排中）表示支持國際賽事非正式儀式拿國旗。記者曾增勳／攝影

自費出席加拿大「世界警消運動會」的黃姓消防員，因在開幕時展示中華民國國旗，遭到警政署官員制止，還問他「哪個單位的」，有威嚇意味。事後，內政部長林右昌說「不用擔心，把國旗拿出來」；看似力挺消防員，其實話只說了一半。

黃姓消防員是在開幕式展示國旗，但林右昌說「可以把國旗拿出來」，指的是「賽事進行時」。事實上，賽事中能否拿國旗加油，已無爭議；領獎時披國旗或搖國旗，也不時可見，何需林右昌「霸氣宣布」？

這種「半罩式」的宣示，凸顯的是：蔡政府雖一再宣稱受到國際力挺，但中華民國面對的困境，基本沒什麼改善。這也令人想起，國民黨執政時，在國際場合使用的旗號，常被民進黨批是「自我矮化」；但到了民進黨執政，「中華台北」、「奧會會旗」就自稱「沒有矮化」。如此雙標，是在騙誰？

話說回來，蔡政府真的在意「中華民國」和「國旗」嗎？答案很清楚：自蔡總統上任後，連續七年國慶「國旗意象」都完全消失在國慶主視覺裡。在自己國內，國家符號都可有可無，要說出國時會多重視國旗，誰會相信？

台獨是民進黨的神主牌，心裡不喜歡「中華民國」，大內宣還是要做樣子。這種面對國旗國號口是心非的態度，不禁令人想問蔡政府官員：「你哪個單位的？」

國旗 消防員

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