經濟日報社論／AI概念股飆漲 是泡沫嗎？

最近國內外瀰漫著一股既興奮又怕受傷害的氣氛，投資機構及股民目光，已經從先前的5G、防疫、航運、觀光、電動車、第三類半導體，開始轉移到人工智慧AI相關的概念股。

近兩個月，輝達執行長黃仁勳、超微董事長蘇姿丰，兩位成功的台籍企業家相繼訪問台灣，引起產業與股市的廣大回響，二人旋風式的訪問，除了為兩家國際企業供應鏈固樁，台灣股市AI概念股更是開始一路飆漲。

所謂AI概念股，典型的代表，國外有微軟、Google、IBM、亞馬遜、輝達（NVIDIA）、超微（AMD），國內則可以廣達、緯創資通、英業達、和碩等為代表，其中有些股價飆漲到本益比接近100倍，逼得緯創主要經理人出來呼籲投資者千萬要冷靜。

以廣達為例，從今年1月的70多元，漲到240元左右，同樣的公司，業務及產品沒有改變，半年內股價漲了三倍多，董事長林百里更成為台灣的新首富。同樣的，緯創資通從今年1月的股價31元，半年後漲到140元左右。同屬電子五哥的英業達也漲了將近三倍。

或許會有投資者說：輝達在2018年12月的股價是32美元，但今年7月股價已達467美元，四年半漲了將近15倍。然而輝達是個科技研發公司，但台灣的電子五哥則是代工製造業，兩者之間是不能相提並論的。

現在大家最關心的焦點是：這一波股價的飆漲，會不會又是一個科技泡沫？

從基本面上剖析，人工智慧的技術與應用，經過多年的發展，已經成熟到可以廣泛地被應用在許多領域，除了大家注意的ChatGPT外，影像辨識、智慧交通、智慧家庭、自動駕駛汽車、投資分析，都已經有長足的發展，確實發揮相當的價值，甚至可以做得比資深領域專家還要精準。

但是我們也需要了解，任何一種科技的應用，需要經過漫長時間的反覆淬鍊，既需要有方便的工具與平台，也需要逐漸的被消費者所習慣，而消費者對於創新的接受與被訓練，需要很長的時間。

網際網路迄今已經被廣泛應用近30年，手機也有25年以上的歷史，依此推論，人工智慧應用的廣泛普及，可能至少還需要20年。

許多人擔心AI的普及會不會造成大量白領的失業，這個議題莫衷一是。

樂觀的人認為，人工智慧將創造更多的專業機會，並且可以加速人類學習速度，讓文明更加進步；悲觀的人則認為：AI不只將造成大量失業，更會擴大貧富差距，造成法律真空，讓擁有最先進AI工具的極少數人為所欲為，累積大量財富，並繼續擴大其對社會的控制力。

其實這種矛盾的爭辯，我們並不陌生，因為它曾出現在網際網路、社群媒體、智慧型手機推出的時期。最終的結果，社會並未失序，但的確翻轉了某些人的社經地位，並且擴大貧富的差距。未來人工智慧的發展仍然將翻轉若干個人或企業的命運，善用者可以擴大競爭力與累積財富，成為社會甚至世界的主宰者。

台灣做為世界半導體及資通訊產品代工大國，當然在這場賽局中，會是得利的一方。惟夜郎千萬不可自大，不要認為自己可獨立完成這等艱鉅之人類文明轉型。相反的，我們應該與美、日、中、韓等國密切分工合作，共同見證這段歷史演進的過程。

股市是產業的櫥窗，投資者在適當的時機，選擇適當的對象，必可獲得歷史的紅利，但千萬不可盲目追高，存有僥倖心態，因為AI應用的發展仍然是漫長的歷程，現在的當紅炸子雞，如果決策錯誤，或是更強的競爭者出現，未來可能一夜陰溝翻船，成了大眾棄之如敝屣的魯蛇壁紙。

總之，投資有賺有賠，唯有能洞悉科技發展與市場脈動、依據自己的風險承受度配置投資組合、設定停損停利點，方可駛得萬年船。