聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／鄭文燦、林智堅的學妹

聯合報／ 黑白集
民進黨客家事務部主任蔣絜安台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台大學倫會也認定抄襲且已達情節重大程度，予以撤銷學位，蔣絜安昨天道歉、請辭，但她在聲明中直指，遭到自己的前機要秘書薛雲峰PUA。圖／聯合報系資料照片
民進黨客家事務部主任蔣絜安台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台大學倫會也認定抄襲且已達情節重大程度，予以撤銷學位，蔣絜安昨天道歉、請辭，但她在聲明中直指，遭到自己的前機要秘書薛雲峰PUA。圖／聯合報系資料照片

鄭文燦、林智堅、蔣絜安三人不同齡，但都畢業於台大國發所。鄭文燦在二○一一年拿到碩士學位，林智堅在二○一七，蔣絜安則在二○一八；算起來，蔣絜安是另兩人的「學妹」。他們的共同命運是：都因論文抄襲被撤銷學位。

國發所一年來撤銷三名學生學位，三人正好都是綠官，民進黨的「中獎率」真高！鄭文燦是前桃園市長，當今副閣揆；林智堅是前新竹市長，小英愛將；蔣絜安曾任桃園客家事務局長、不分區立委，也是賴清德任命不久的民進黨客家事務部主任。林智堅對抄襲案拗了很久，終於棄子投降；鄭文燦最機靈，趕緊道歉不爭辯，順利搭上升官直升機。蔣絜安效法鄭文燦立馬辭職，以求止血。

但止血沒那麼容易。蔣絜安還有一個中央大學的碩士學位，遭其客家局舊屬指控是「被迫代筆」。如果屬實，將比抄襲還嚴重，並觸犯利用職務「權勢脅迫」。蔣絜安具有「雙碩士」，都在桃園客家局長任內四年取得；論文題目分別為「客家女紅意象建構及行銷」及「桃園客家政策推動成效」，都是書寫自己的功績。沒想到，這樣居然還要用抄的。

賴清德諸事不順，他提名的五、六名立委均因案中箭落馬，又因性騷案導致中央黨部多名幹部「被請辭」。現在再加蔣絜安，賴清德的識人之明也就穿幫了。

蔣絜安 鄭文燦

延伸閱讀

竹市前瞻補助款倒數 綠議員：前市長林智堅開源又節流

褒忠義民宴十道菜開桌 鄭文燦：每道菜一個客家故事

台大撤銷蔣絜安碩士學位 曾力挺她的鄭文燦這樣回應

馬政府國防預算偏低？ 鄭文燦：提高國防預算提升戰力

相關新聞

聯合報社論／台積矽盾安民心，漢光衛基驚人心

台積電新啟用了其全球研發中心，將延攬八千人才進駐。總裁魏哲家說，台積電要藉此向人民展現它根留台灣的決心，「沒有移出台灣、...

聯合報黑白集／鄭文燦、林智堅的學妹

鄭文燦、林智堅、蔣絜安三人不同齡，但都畢業於台大國發所。鄭文燦在二○一一年拿到碩士學位，林智堅在二○一七，蔣絜安則在二○...

經濟日報社論／尋找台灣的獨角獸企業

中國大陸長江商學院日前公布「全球獨角獸趨勢報告」，顯示至今年6月底，美國還是獨角獸企業的全球重鎮，在全球1,637家獨角...

聯合報社論／維持台灣繁榮發展，比誰進白宮重要！

賴清德說當台灣總統可「走入白宮」，政治目標便已達成；這是他的個人志業，卻隨即遭美方質疑，印證他的「不務實」。賴清德也把這...

聯合報黑白集／幽靈與虛偽

憲法法庭審理華航企業工會等「幽靈人口投票罪」五案，判定法規合憲，卻又認為「長期就業地不等於居住地恐侵害人民選舉權」。此判...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦