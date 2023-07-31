聯合報社論／台積矽盾安民心，漢光衛基驚人心

台積電新啟用了其全球研發中心，將延攬八千人才進駐。總裁魏哲家說，台積電要藉此向人民展現它根留台灣的決心，「沒有移出台灣、沒有掏空台灣」。台積電以具體行動展現其「矽盾」意志，發揮安定台灣民心的效果。

同一時間，蔡總統任內最後一次漢光演習廿八日結束，蔡英文雖染疫仍數度赴現場視導。她說，為提升國土防衛能量，除了三軍部隊持續勤訓精練，也要整合地區警消、民防團隊和地方組織，讓國人、也讓世界，看到我們守護國家的決心。

同樣是決心，人民卻得到不同感受。這次漢光的重要課目，是「國家關鍵基礎設施防護演練」；例如，陸軍步兵第二○六旅在桃園機場進行反空降作戰演練，憲兵第二○二指揮部對台北車站作防護演練，保二則配合陸戰九十九旅奪回永安液化天然氣廠等。這是參考俄烏戰爭經驗，將焦點從「決戰於境外」，移至提升島內耐災韌性，檢驗我國基礎設施的耐受能力，並讓美方評估台灣自我防衛能力，做為其護台參據。

魏哲家在研發中心啟用典禮上，特別感謝政府長期在水、電、土地和人才培育上的支持。從某個角度看，這其實是台積電以委婉的方式提出他們對「缺工、缺電、缺人才」的憂慮。工商業界和美國商會屢屢對我能源政策與人才荒表示擔心，如何保持穩定供電和人才供應，是台積面對三星、英特爾緊追的競爭必須克服的難題，但政府的保證卻不太令人安心。

事實是，硬體建造容易，軟體實力及人才培育困難。台積創辦人張忠謀特別以「英國海軍部的大樓成立後，英國海軍就開始沒落了」為例，提醒同仁以此為鑑。同時，也意在告訴政府：若不能打造安居的環境讓國際人才聚集，若沒有穩定的水電支撐創新技術，矽盾就無法有效護衛台灣。

英國在二戰後受制於美蘇兩強角力，自己又內爭不斷，終致失去「日不落國」的光輝。同樣的，台灣目前身陷地緣政治的惡鬥，台積電因此被迫赴美設廠，從而招致「去台化」質疑。台灣身處美中對抗的第一線，因兵凶戰危飽受威脅，民心難以安定，國際人才便佇足不前。政府若不能從戰略上改變這樣的困境，民間再怎麼努力拚搏，終歸徒勞。

政府為吸引國際人才，五年前實施了「就業金卡」政策，共發出六千多張；如今，其中四成已不在台灣。中研院院長廖俊智曾警告，高教因為博士班誘因、科研待遇和退休所得都偏低，已因國際競爭力低落造成人才斷層危機。業界、學界都因為台灣所得偏低，再加上台海不安，連自己的子弟在海外都無意回台發展，這如何向國際攬才。加上少子化危機，政府的移民政策又毫無寸進，人才荒只會愈來愈嚴峻。

業界所以不斷質疑缺水、缺電問題，癥結就在政府不肯務實面對能源轉型的缺口，甚至不願誠實說明真相。蔡政府好不容易才領悟在緊急情況下必須考慮重啟核能，國安部門也終於想到油電基礎設施必須防護；但如果能源政策不能有效配置，就連平日供應民眾的生活和經濟生產活動都不敷所需，還能談什麼戰時的防護韌性？這次漢光演習注意到天然氣供應設施的防衛，顯示蔡政府終於面對了天然氣供電占五十％的脆弱性，但演練國軍奪回供氣廠，畢竟算不上是個好答案！

當台積電不斷努力為自己的茁壯布局，政府除把它當成外交籌碼，又為它做了什麼？政府部門的績效和實踐力若連企業都比不上，又怎怪民眾寧信台積電，而不信任政府。