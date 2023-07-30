聯合報黑白集／幽靈與虛偽

憲法法庭審理華航企業工會等「幽靈人口投票罪」五案，判定法規合憲，卻又認為「長期就業地不等於居住地恐侵害人民選舉權」。此判決是否影響選舉尚待驗證，但開了一扇法外之窗，恐更治絲益棼。

《選罷法》規定須居住四個月以上才有選舉權，《刑法》則規定若「虛偽」遷戶籍參與投票，即構成妨害投票結果正確罪。但因戶籍登記常與居住狀況不一致，若一律入罪必株連太廣，因此實務上僅處罰意圖使特定人當選而虛遷者的投票行為，因子女求學或社福原因等虛遷者的投票則不罰。儘管紅線早已後撤，仍不斷遭到挑戰並衍生多件聲請釋憲案。

這次審理，憲法法庭義正詞嚴稱，若不阻止虛遷只為投票的「幽靈人口」，將戕害民主；同時，卻又創設「長期就業地不等於實際居住地恐侵害選舉權」的新觀點。有了這道小門，未來各工業或科技園區的從業人員，難保不會成為新型態投票部隊？畢竟，過去曾發生擁有金門戶籍的數十名金門大學學生被買票的離譜事例，動輒以萬計的園區人員足以左右多席議員甚至市長選舉，有心者不動歪腦筋才怪！

簡言之，憲法法庭藉認定「支持親戚虛遷回老家有罪」以重申民主紅線；同時，卻又創造出「可號召員工虛遷」的新幽靈。如此「虛偽」，也難怪大法官詹森林「深感不以為然」！